Pozor na UltimaSMS, podvedení jsou v Česku i na Slovensku

V dnešní době si musíte dávat pozor na to, co si instalujete do svých smartphonů, byť se jedná o obsah z oficiálních obchodů. Útočníci se snaží vytvořit podvody zneužívající důvěřivosti uživatelů. Nyní zde máme metodu nazvanou UltimaSMS, která se snaží přihlásit uživatele aplikace k odběru prémiových SMS zpráv, které se mohou prodražit, a to značně.

UltimaSMS

Společnost Avast objevila na 150 aplikací, které jsou si svým schématem velmi podobné. Jejich cílem je, aby se uživatel přihlásil k odběru placených SMS zpráv s měsíční frekvencí. Zpravidla se snaží nalákat na odemčení funkcí tím, že uživatel musí zadat své telefonní číslo, přičemž je někde velmi drobným textem uvedeno, že se jedná o prémiové SMS zprávy a že budou zasílány na měsíční bázi.

Aplikace se snaží navíc zjistit kromě telefonního čísla i EMAI a další informace, aby se přizpůsobila konkrétnímu uživateli, zejména z pohledu výběru samotného jazyku, v jakém budou informace prezentovány. Ve své podstatě nejde o nějaký sofistikovaný útok, jen se útočníci spoléhají ne nevšímavost uživatele, který se bez většího rozhodování přihlásí k odběru těchto SMS zprávy.

Aplikace mají zpravidla až moc dobré hodnocení v Obchodě Play, přičemž jsou uvedeny velmi kladné recenze. Avast odhaduje, že všechny objevené aplikace pochází z jedné dílny, jelikož mají stejné schéma. Podstatná část byla již nahlášena samotnému Googlu, který je ihned odstranil. Dle dostupných informací byli podvedení i uživatelé v Česku a na Slovensku. K dispozici je i PDF dokument s podvodnými aplikacemi.

I zde stále platí, že byste nikdy neměli jen tak něco potvrdit nebo sdělovat své osobní informace. Vždy zkontrolujte recenze na aplikace a všímejte si i toho, jestli texty dávají smysl a jestli není něco podezřelého.

