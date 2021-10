Chystá se Dimensity 2000, možná zatopí Snapdragonům [aktualizováno]

Zdroj: Mediatek

Aktualizováno 10. 10.

Nějakou dobu se spekuluje o nadcházejícím procesoru Dimensity 2000, který by měl značně zatopit novinkám od Samsungu a také Qualcommu. Zatím není jasné, kdy se dočkáme uvedení, ale spekulace začínají poukazovat na samotnou výbavu. Hlavní výkonné jádro by mělo být typu Cortex X2, tři další typu Cortex A710 a poslední čtyři budou Cortex A510. Dá se říci, že stejný konfigurace se očekává u nadcházejících novinek Snapdragon 898 a Exynos 2200. Mediatek ale má využít 4nm výrobní proces od TSMC. O grafiku se má starat Mali-G710 MC10. Co se týče maximální frekvence Dimensity 2000, tak se má procesor dostat na 3 GHz.

Mediatek představil Dimensity 920 a Dimensity 810

To vše jsou více méně pozitivní informace, ale asi nejzásadnější bude, jestli nový procesor bude založen na architektuře ARMv9, která byla nedávno uvedena.

Původní článek 25. 1.

Společnost Mediatek v minulosti hrála na trhu se smartphony, respektive SoC („procesory“) druhé housle, ale to se v poslední době mění. Sice Qualcomm nabízí nejvýkonnější procesory v případě mobilů s Androidem, Mediateku se daří uspět v cenově dostupnějších kategoriích. Navíc série Dimensity se těší dobrému zájmu, přičemž se nabízí dostatek výkonu za přijatelnou cenu. Nedávno jsme se dočkali představení nových dvou top modelů v podobě Dimensity 1200 a 1100. Začíná se mluvit o další generaci Dimensity 2000.

Dimensity 2000

Nejvýkonnější procesor od Mediateku se má rovnat přibližně Snapdragonu 865. Dimensity 1200 se tak ještě nemůže rovnat Snapdragonu 870 a Snapdragonu 888, aspoň v případě nejvyššího výkonu, zejména pak v benchmarcích a možnostech. Dimensity 2000 to ale může změnit a trochu zatopit Qualcommu.

Dle dostupných informací přijde nový procesor od Mediateku až na začátku příštího roku, přičemž se použije pro výrobu 5nm technologie. Výrobce zatím používá pro nejlepší procesory 6nm. V případě výpočetních jader má Dimensity 2000 nabídnout Cortex X2 a Cortex A79, tedy nepředstavená jádra společnosti ARM. Dá se ale očekávat, že tyto novinky použije i konkurence. O grafiku se pak má starat ARM Mali G79 (taky zatím nepředstavené GPU).

Neočekáváme, že by Dimensity 2000 nějak výrazně pokořil budoucí Snapdragony, ale minimálně budou konkurence schopnější. Nový procesor by se měl poprvé objevit ve smartphonech od společnosti Vivo. Mediatek se zřejmě stane vážnější konkurencí pro Qualcomm, což asi vyústí ve větší konkurenční boj.

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com



