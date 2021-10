Apple nepřímo pozván k projektu RCS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vytvořit v dnešní době standard, který budou dodržovat všechny společnosti, není jednoduché. Stačí se podívat například na USB C. Tento konektor se objevuje jen u některých produktů od Applu. Neočekáváme, že by se nakonec někdy objevit u iPhonu. Zde ale chápeme situaci, že hardware je poněkud komplikovanější. Co se týče softwaru, nasazení a implementace je snadnější. Čím dál více se objevují názory, že by měl Apple adoptovat standard RCS.

Google obchází české operátory, postupně zavádí RCS

RCS na iPhonech?

RCS je zkratka pro Rich Communication Services, tedy nástupce zastaralých technologií jako SMS, EMS a MMS. Google zprvu při zavádění vyčkával na operátory, ale nakonec došla trpělivost a zpřístupnil technologii pro všechny uživatele, kteří používají jeho aplikaci Zprávy. V této oblasti Google spolupracuje s Vodafonem i Samsungem, ale chtěl by do týmu přizvat i samotný Apple.

Hiroshi Lockheimer, senior vice prezident v Googlu, nepřímo na svém Twitteru pozval Apple ke spolupráci a dokonce nabídl pomocnou ruku. Vše započalo nad jednou menší kauzou kolem komunikace v rámci jednoho amerického sportovního tymu, kde sportovec nemůže komunikovat s ostatními členy v rámci skupinové konverzace, jelikož jediný nemá iPhone.

Hiroshi tak nepřímo pozval Apple a rozhodně se nejedná o výstřel do tmy. Pokud by se připojil i Apple, pravděpodobně by to upevnilo postavení technologie RCS a navíc by došlo k rozmachu. Zde nejde o to, aby Apple upustil od své platformy iMessage, jen aby integroval podporu. Apple se zatím k RCS nevyjádřil a neočekáváme, že by se na tom něco v dohledné době změnilo.

