Casio G-Shock prvně s Wear OS od Googlu

Svět chytrých hodinek se rozšiřuje o nové modely každou chvíli. Očekávali jsme například, že OnePlus přinese model se systémem Wear OS, ale nakonec byl zvolen proprietární systém RTOS. Dnes ale překvapila společnost Casio, která představila první model G-Shock se systémem Wear OS od Googlu.

G-Shock s Wear OS

Nové chytré hodinky nesou označení GSW-H1000, přičemž budou ve třech barevných provedení (GSW-H1000-1, GSW-H1000-1A, GSW-H1000-1A4). Budou zapadat do rodiny G-SQUAD PRO. G-Shock hodinky se vždy vyznačovaly robustní konstrukcí a vzhledem, což platí i pro nové chytré modely. V tomto ohledu nezklamou zájemce o masivní hodinky, které jsou určeny do extrémnějších podmínek. Nejde ale jen o vzhled. Například je u nich použit mimo jiné i titanová slitina. Společnost uvádí, že tyto novinky si poradí s tlakem vody 20 barů, takže potápění s nimi nebude problém. Dle specifikace lze provozovat i hlubinné potápění do hloubky 200 metrů.

Společnost zatím neuvedla kompletní specifikace, takže nevíme, jaký procesor byl použit. Oficiální stránky uvádí, že si poradí s pozičními službami, nabízí technologii NFC, samozřejmostí je senzor srdečního tepu, měření okysličení krve a samozřejmě nechybí sledování fitness aktivit. K tomu ostatně poslouží i přímo aplikace od Casia.

Mnohé bude zajímat výdrž na jedno nabití. Bohužel společnost zatím neposkytla tyto informace. G-Shock hodinky jsou vybaveny LCD displejem s úhlopříčkou 1,32 palců a s rozlišením 320 x 300 pixelů. Výbornou zprávou je, že je zde ještě jeden monochromatický velmi úsporný displej. Ten je vidět jen v případě, že hlavní je vypnutý. Díky tomu lze hodinky používat až jeden měsíc, ale vše bude záležet na uživateli.

Vzhledem k značce, výbavě a použitím materiálům je poměrně jasné, že se nebude jednat o levné hodinky. Cena byla nastavena pro Evropu na 699 eur, což je v přepočtu přibližně 18 300 Kč. Jedná se o vyšší sumu, ale také luxusnější model pro sportovce.

