Facebook nově nabízí chronologické řazení, ale jen částečně

Zdroj: Dotekomanie.cz

Facebook patří mezi ty sociální sítě, co vám jen tak nenabídnou možnost si seřadit všechny příspěvky podle času. Zobrazují se na základě předem definovaných parametrů, přičemž se sociální síť snaží odhadnout, co by vás mohlo všechno zajímat a také jak moc. Bohužel se tak dostanete do situace, kdy vám může nějaký příspěvek jednoduše uniknout. Zejména se tak stává u stránek. Právě jejich příspěvky se zobrazují sotva deseti procentům uživatelů, kteří danou stránku sledují. Zde hodně záleží na interakci. Dnes jsme se ale dočkali oznámení několika novinek.

Příspěvky na Facebooku

Asi tou nejnovější funkcí je možnost vytvoření si seznamu 30 oblíbených přátel a stránek, které se budou zobrazovat ve speciálním seznamu. K němu se dá dostat následně přes horní záložky. Díky označení lidí nebo stránek se začnou jejich příspěvky zobrazovat výše ve streamu, případně budou rychle dostupné přes záložku. Největší výhodou je fakt, že sekce Oblíbené je řazena chronologicky, tedy o nejnovějšího po nejstarší.

Další novinka bude tak trochu otravná, pokud často vytváříte příspěvky. Pokaždé se vás aplikace zeptá, kdo má dovoleno komentovat. Nabízí se tři možnosti – všichni, přátelé, nikdo. Toto se ale bude týkat jen příspěvků, které budou veřejné. Pokud ho budete směřovat jen mezi své kontakty, tak se nebude zobrazovat výzva.

Facebook se také snaží doporučovat obsah od subjektů, které nesledujete. V této oblasti chce nabídnout více relevantních informací, proč vlastně vidíte konkrétní příspěvek. Například se dozvíte, že se obsah podobá tomu, který sledujete jinde, případně jste na nějaký podobný reagovali. Některé novinky první zamíří na iOS v horizontu několika týdnů. Kdy se dostanou na Android, není zatím známo.

Související projevený zájem: Příspěvek může Facebook uživatelům navrhnout v případě, pokud jiní uživatelé, kteří na tento příspěvek reagovali, dříve rovněž reagovali v rámci stejné skupiny, stránky nebo stejného příspěvku jako cílová osoba.

Související témata: Pokud se uživatelé na Facebooku nedávno zajímali o určité téma, systém jim může navrhnout další příspěvky, které s daným tématem souvisí. Pokud například nedávno dali To se mi líbí nebo přidali komentář k příspěvku na stránce

týkající se basketbalu, Facebook jim může navrhnout další příspěvky týkající se basketbalu.

týkající se basketbalu, Facebook jim může navrhnout další příspěvky týkající se basketbalu. Poloha: Navrhovaný příspěvek se může uživatelům zobrazit na základě jejich polohy a toho, na co reagují lidé v jejich okolí.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Facebook nově nabízí chronologické řazení, ale jen částečně

reklama reklama