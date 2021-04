Redmi Note 10 Pro – vyvážený mix střední třídy se 120Hz AMOLEDem [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi a Redmi chrlí nové modely opravdu závratným tempem a vyznat se v portfoliu výrobce není vždy snadné. Nové Redmi Note 10 Pro přináší do střední třídy svěží vítr v podobě 120 Hz AMOLED displeje. To ale není vše, jak je na tom novinka v dalších oblastech? Co výdrž baterie nebo třeba fotoaparát? Na to vše se dnes v recenzi podíváme.

Konstrukce

Na první pohled nové Redmi Note 10 Pro designem zadní strany tak trochu navazuje na Xiaomi Mi10T Pro. Rozvíjí především vzhled modulu fotoaparátu, který je nyní u novinky ještě výraznější. Vyniknou především dva velké snímače. Čelní strana telefonu nicméně nepřekvapí, ani neurazí. Jedná se totiž v podstatě už o dnes zcela běžný recept střední třídy a nejen té – displej přes celou obrazovku, který narušuje jen průstřel uprostřed notifikační lišty.

Samotný průstřel je relativně malý a překvapilo mě, že ho výrobce zvýraznil stříbrným rámečkem. Na celém čelním panelu je pak z výroby aplikovaná plastová fólie, což potěší. Spodní brada a okraje kolem displeje jsou standardně velké na střední třídu.

Hlavní rám je proveden z plastu, což se pozitivně podepsalo na nízké hmotnosti. Ta mě opravdu překvapila, protože telefon má stejně velký displej jako třeba již dnes zmíněné Xiaomi Mi10T Pro, a přesto je výrazně lehčí a tenčí. Pocitově tak vaši kapsu ani ruku rozhodně nezatíží.

Pokud byste hledali čtečku otisků prstů v displeji, tak to vás zklamu. Nachází se totiž stále na boku v tlačítku pro zapnutí. Tentokrát je však toto tlačítko vystouplé, a tak skoro ani není poznat přítomnost čtečky. Její spolehlivost je nicméně vynikající.

Redmi Note 10 Pro je jeden z prvních telefonů značky, kde vidíme certifikaci IP53. Není to sice plná voděodolnost, nicméně nějaké postříkání vodou má telefon vydržet. Co se týče skla, tak na obou je integrováno Gorilla Glass 5. Zadní sklo má pak zajímavou úpravu. Ačkoliv je lesklé, tak pod určitým úhlem lze pozorovat velmi líbivý barevný přechod. Potěší také integrovaný infraport pro ovládání domácí elektroniky, nebo dokonce 3,5mm jack. Díky tomu má telefon ještě FM rádio.

Stereo reproduktory

Velmi potěšující novinkou jsou integrované stereo reproduktory. Ty se u telefonů s cenou kolem 8 tisíc korun opravdu moc často nevidí. Navíc mě velmi překvapilo, že druhý reproduktor není v telefonním sluchátku, ale zvlášť na horní straně. Celkem má tak telefon v podstatě tři reproduktory (nebo minimálně výstupy reproduktorů). Zvukový projev je velmi slušný a hlasitý.

Displej

Asi nejvíce mě Redmi Note 10 Pro zaujalo svým displejem. Ten jako by si telefon vypůjčil od mnohem dražších kolegů. Zatímco před nedávnem jsem testoval podobně drahé Redmi Note 9T, které mělo obyčejný 60Hz IPS, tak zde u Note 10 Pro máme rovnou 120Hz AMOLED panel. A je to opravdu podívaná.

Maximální jas na slunci je také výborný a čitelnost není nejmenší problém. Jediné, co mě trochu překvapilo, že jako výchozí nastavení byl aktivní 60Hz režim. Rozlišení činí 1080 x 2400 pixelů a jemnost je tak zcela dostatečná i na úhlopříčku 6,67 palce.

Hardware

Uvnitř tepe Snapdragon 732G vyrobený 8nm procesem, což je aktualizovaný procesor Snapdragonu 730 z loňského září s mírně vyššími takty a mírně výkonnějším grafickým čipem. Jedná se nicméně v podstatě o standardní procesor střední třídy. Ve srovnání se Snapdragonem 720G, který je v cenové hladině Redmi Note 10 Pro také velmi častý, nabízí téměř stejný výkon.

Operační paměť dostala do vínku celkem 6 GB, což dostačuje na systém MIUI, který stejnak většinu aplikací téměř hned agresivně po zavření uspává a nenechává na pozadí. Úložiště nabízí v případě námi testované verze celkem 128 GB. Potěší pak možnost tuto velikost rozšířit paměťovými karty microSD.

Rád bych také podotknul, že u nás prodávané Redmi Note 10 Pro odpovídá dříve představené indické verzi s názvem Redmi Note 10 Pro Max. V nabídce lze v ČR zakoupit celkem tři verze, kdy nejnižší v konfiguraci 6 GB RAM + 64 GB úložiště nabízí podle mě nejlepší poměr cena/výkon (7 499 Kč). Verze s vyšším úložištěm vám může jedině ušetřit peníze za microSD kartu. Vzhledem ke zmíněnému agresivnějšímu uspávání aplikací si nemyslím, že nejvyšší verze s 8 GB RAM (a 128 GB úložištěm) s cenovkou 8 699 Kč je potřeba. Uspávání a zavírání aplikací jsem totiž zažil i na Xiaomi s 8 GB RAM.

Specifikace Redmi Note 10 Pro

displej: 6,67 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, AMOLED, 120Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 732G

verze: 6GB LPDDR4X RAM + 64GB (UFS 2.2) 6GB / 8GB LPDDR4X RAM + 128GB (UFS 2.2)

Android 11 + MIUI 12

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: přední – 108 MPx 8 MPx, 118° 2 MPx, hloubka ostrosti 5 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně, infra senzor

3.5mm audio jack, stereo reproduktory, Hi-Res audio

IP53

rozměry: 164,5 × 76,15 × 8,1mm, 193 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

baterie: 5020 mAh + 33W

Možná bych mohl kritizovat absenci 5G. Osobně si ale nemyslím, že by sítě nové generace byly tak potřebné, minimálně ještě 5 let si plně vystačíme v telefonu se 4G. Navíc právě tady v Česku máme velmi kvalitní LTE sítě.

Baterie

Uvnitř se nachází baterie s kapacitou 5020 mAh, což je velmi slušná hodnota, která se dnes pozitivně stává pomalu standardem. V praxi i díky již zmíněnému uspávání aplikací lze vcelku bez problémů fungovat s telefonem dva dny. Nabíjení probíhá přes dodávaný 33W adaptér a za 1 hodinu nabijete zhruba 80 procent kapacity baterie. Na plnou kapacitu to pak trvá 1,5 hodiny.

Fotoaparát

Na zádech Redmi Note 10 Pro ve velmi zajímavě provedeném modulu jsou umístěny celkem čtyři fotoaparáty. Hlavní chloubou je především ten ve stříbrném rámečku se 108 MPx. Druhým snímačem je ultra širokoúhlý objektiv s 8MPx senzorem a úhlem záběru 118 stupňů. Poslední dva jsou klasické fotoaparáty levnějších telefonů, které jsou podlé mého názoru vždy tak trochu do počtu. Jedná se o makro snímač a snímač hloubky.

Den

Výsledky hlavního snímače ve dne jsou velmi slušné, detailů je na fotkách dostatečné množství, jen jsou občas trochu až příliš ostré (řekl bych až přeostřeny). To je znát hlavně při použití dvojnásobného přiblížení, které se vám v prostředí fotoaparátu nabízí k rychlému přepnutí. Žádný teleobjektiv zde ale není. Fotky mají povedené HDR, ačkoliv občas telefon preferuje zachovat nepřepálené nebe a ztmaví focenou scénu v popředí. To je ale velký problém hlavně ultra širokoúhlého snímače.

Porovnání hlavní vs ultra širokoúhlý

Makro

Makro snímač nabízí 5 MPx, čímž se mírně zvyšuje jeho použitelnost oproti mnohdy pouze 2MPx snímačům. Nabízí také dokonce autofokus, tedy ostření. Výstup z něj není špatný, nicméně za celou dobu dvoutýdenní testování jsem ho použil pouze jednou, když jsem si na něj náhodou vzpomněl, že je třeba ho vyzkoušet. V praxi ho jednoduše nahradí hlavní snímač.

Noc

Telefon nabízí také noční režim, který je však přítomný pouze pro hlavní snímač. Na ultra širokoúhlý nelze použít. To je trochu škoda. Níže můžete vidět porovnání při vypnutém a aktivním nočním režimu. Rozdíl není příliš velký, projeví se především v opravdu velmi tmavém prostředí bez osvětlení. Redmi Note 10 Pro ale i bez nočního režimu vykouzlí pěkné snímky. Ve střední třídě je podle mě mírně nadprůměrné, ačkoliv nové samsungy mu můžou solidně zatopit. Redmi totiž nemá optickou stabilizaci (OIS).

Noc – ultra širokoúhlý snímač

Ultra širokoúhlý snímač je lepší v noci tolik nepoužívat, výsledné snímky při nedostatku světla nejsou tak kvalitní. Přesto například fotka Staroměstského náměstí plně dostačuje na sociální sítě či možná i na domácí prohlížení.

Nahrávání videa probíhá maximálně ve 4K při 30 snímcích za sekundu. Bohužel v tomto nastavení nefunguje stabilizace a video je tak dost rozklepané. Doporučuji tak zůstat u FullHD 30 fps, kde je vcelku slušná elektronická stabilizace. Ta funguje speciálně dobře při nahrávání z ultra širokoúhlého snímače.

Software

Jako software byl zvolen nejnovější Android 11 s nadstavbou MIUI 12. Ačkoliv v průběhu testování na telefon dorazila aktualizace MIUI 12.0.10, který slibovala květnový bezpečnostní balík, jednalo se o březnový. To je nicméně stále velmi aktuální, a to výrobce šlechtí.

Nadstavbu MIUI asi není třeba podrobněji představovat. Opět mě osobně zklamala a překvapila přítomnost reklam v systému, které se zobrazují například po instalaci aplikace. To začne probíhat vlastní kontrola aplikace od Xiaomi. Tu lze naštěstí celkem složitě vypnout a pak se zbavíte tedy i této reklamy. Zbavit se můžete také bloatware (předinstalovaných aplikací), jako je Amazon Shopping, Facebook a LinkedIn a Netflix. V jedné výchozí složce se ale nabízí reklama na další aplikace ke stažení.

Zhodnocení

Redmi Note 10 Pro mě opravdu příjemně překvapil. Po nedávném testování téměř stejně drahého Redmi Note 9T, z kterého jsem měl velmi rozpačité dojmy, nabízí dnes testovaný model výrazně lepší poměr cena/výkon. Zaujme především vynikajícím 120Hz AMOLED displejem, který se ve střední třídě začíná objevovat stále častěji, a je to jen dobře. Stejně tak do této kategorie míří častěji stereo reproduktory, které má i Redmi Note 10 Pro a hrají velmi dobře.

Potěší také výborná výdrž baterie, která je bez problémů dvoudenní. Za to může i možná trochu agresivnější uspávání aplikací na pozadí. Výkonu je dostatek, ačkoliv na top modelech se zkrátka některé aplikace (včetně třeba fotoaparátu) občas načítají rychleji. Prostředí je ale i díky 120Hz displeji velmi plynulé.

Pokud bych měl něco vytknout, budou to reklamy v systému MIUI, na které zkrátka občas narazíte. Nepotěší také nižší kvalita ultra širokoúhlého fotoaparátu, který postrádá noční režim. Kvalita nahrávání videa by také mohla být vyšší, ve 4K je zde mizerná stabilizace.

Jako celek je za cenu 7 490 Kč Redmi Note 10 Pro v základní verzi skvělý telefon střední třídy, který mohu opravdu s klidem doporučit a opravdu zatopí stále silnějšímu realme nebo novým modelům Samsungu, jako je Galaxy A52. Mohl bych si přát voděodolnost nebo kovovou konstrukci, ale ani jedno za cenu 7,5 tisíce většinou nedostanete ani jinde. Prodej v ČR začíná 6. dubna.

Klady

Vynikající 120Hz AMOLED displej

Stereo reproduktory

Skvělá výdrž baterie

Hlavní fotoaparát fotí velmi slušně

Slušná konektivita – IR nebo 3,5mm jack už se moc často nevidí

Zápory

Reklamy v systému MIUI

Slabší ultra širokoúhlý fotoaparát bez nočního režimu

Horší kvalita nahrávaného videa (speciálně ve 4K)



