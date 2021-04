O2 představuje nové tarify pro mladé

Zdroj: O2

S příchodem neomezených tarifů i pro internetové mobilní připojení došlo k menší revoluci, ale nějak zásadní změny se od té doby neodehrály. Dnes ale O2 chce nalákat mladé zákazníky na neomezený tarif, který přijde dokonce na 699 Kč měsíčně.

„V této nelehké době nezapomínáme ani na mladou generaci, která samozřejmě tráví mnoho času na internetu nebo online komunikací se svými vrstevníky a příbuznými. Proto jsme i pro ně připravili několik novinek,“ vysvětluje ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Nové tarify pro mladé

Po nějaké době zde máme nové tarify pro mladší zájemce. Novinky se jmenují You Neo, You 20 GB a You 5 GB. První dva obsahují neomezené SMS zprávy a volání do všech sítí. Jen poslední s 5 GB FUP má neomezené pouze SMS zprávy do O2 sítě. K dispozici je ale 120 minut volání do všech sítí. You Neo nemá omezená data FUP limitem. You Neo má nastavenou cenu na 749 Kč měsíčně, přičemž v dubnu a v květnu ho lze pořídit za 699 Kč měsíčně.

„Pro ty, kteří si vyberou jeden z tarifů YOU, je navíc přichystána atraktivní nabídka vybraných zařízení, které mladí lidé nejčastěji používají, například Apple AirPods, iPhone SE či nezbytné notebooky,“ dodává Silvia Cieslarová. Zařízení si mohou pořídit zákazníci na splátky bez navýšení po ověření jejich úvěruschopnosti.

You 20 GB přijde na 549 Kč měsíčně a You 5 GB stojí 399 Kč měsíčně. Tyto dva fungují maximálně na LTE. You Neo zřejmě může využívat i 5G, ale samotná rychlost je omezena na 5 Mbps.

Je zde k dispozici ještě jeden tarif, kterým O2 cílí na nejmladší. Jmenuje se Můj první tarif a přijde na 299 Kč měsíčně. Obsahuje 1 GB FUP, 120 minut do všech sítí a neomezené SMS zprávy do O2 sítě. Tyto nové tarify mají podmíněný maximální věk zájemce. Pokud je vám 26 let a méně, můžete si je pořídit, přičemž stačí doklad totožnosti.

