Jen pár dnů zbývá do začátku každoročního veletrhu CES v Las Vegas, kam přiveze společnost Samsung ukázat celkem 9 nadějných projektů v rámci programu C-Lab. Svými nápady přispěli jak zaměstnanci v rámci programu C-Lab Inside, tak budou k vidění i 4 projekty z C-Lab Outside, který sdružuje a podporuje start-upové firmy nejen z Jižní Koreje. Doposud od svého vzniku výrobce podpořil již více než 40 různorodých projektů.

Od každého něco

Z C-Lab Inside je nejzajímavější technologie SelfieType, která funguje jako virtuální klávesnice přes přední kamerku. Umělá inteligence analyzuje pohyby jednotlivých prstů a převádí je do klávesnice. K plné funkčnosti nebude potřeba žádný dodatečný hardware, přičemž funkce nemusí být doménou pouze Samsung zařízení. Chytré pero Hyler přes hrot převádí texty z papíru do digitální podoby a lze s nimi pracovat přes doprovodnou aplikaci.

Zařízení Becon je zaměřeno na uživatele trpící například vypadáváním vlasů. Analýza vlasové pokožky vychází z několika faktorů – hustota vlasových folikulů, odumřelá kůže, teplota apod. Všechny informace shromažďuje aplikace. SunnySide produkuje umělé sluneční světlo pro dostatek vitamínu D, kdežto senzor Ultra V dokáže zaznamenávat ultrafialové paprsky. Uživatel může sledovat stav pokožky či produkci vitamínu D.

Projekty z C-Lab Outside zahrnují robota Circulus do domácnosti, do kterého integrovali funkce týkající se aktuálního počasí, zprávy, vyhledávání nebo vedení jednoduchých konverzací, kdy dokáže analyzovat také výraz v obličeji. Služba FITT je kompletně zaměřena na zdraví člověka.

Technologie Vtouch bojuje proti bakteriím na displejích tím, že dovoluje zařízení ovládat pomocí senzorů sledující oči a konečky prstů. Aplikace Smoothy dovoluje komunikovat s až 8 lidmi najednou a je doplněn o AR Emoji od Samsungu.

Zdroj: news.samsung.com



Domů » Články » Samsung přiveze 9 projektů C-Lab na CES 2020

reklama reklama