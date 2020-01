Samsung představil Galaxy Note10 Lite a Galaxy S10 Lite

Teprve včera jsme se dočkali uvedení novinek Galaxy A51 a A71 na český trh a nyní zde máme absolutní překvapení. Dlouho se spekulovalo o nadcházejících modelech Galaxy Note10 Lite a Galaxy S10 Lite a nyní jsme se dočkali představení. Rovnou se dozvídáme české ceny a dostupnost na našem trhu. Samsung v podstatě uvedl odlehčené verze loňských top modelů, kterým chybí některé vlastnosti, ale nabízí nový design.

„Modely řad Galaxy S a Galaxy Note slaví dlouhodobě úspěchy po celém světě. Stojí za nimi naše soustavné úsilí o inovace, díky nimž nabízíme to nejlepší v celém oboru, pokud jde o výkon, umělou inteligenci i služby,“ říká DJ Koh, prezident a generální ředitel divize IT a mobilní komunikace Samsung Electronics. „Galaxy S10 Lite a Galaxy Note10 Lite nabídnou špičkové funkce všem, kdo si chtějí vychutnat to nejlepší z řad Samsung Galaxy S a Galaxy Note.“