Xiaomi mobily budou jako první podporovat NavIC, nový lokalizační systém

V případě mobilních telefonů najdete ve specifikacích například zkratku GPS, což je globální polohovací systém, pomocí kterého mobil určuje svou polohu. Kromě toho dnešní zařízení podporují i další technologie, jako jsou například GLONASS (ruský systém), BeiDou (čínský sys.) a GALILEO (evropský sys.). V tomto roce ale u některých mobilů najdete novou zkratku, NavIC.

NavIC jen pro omezenou část země

NavIC je zkratkou pro Navigation with Indian Constellation, přičemž za satelitním systémem stojí Indian Space Research Organization. Jedná se o mladou technologii, která odstartovala své působení v roce 2018 a do komerčního provozu zamíří již v tomto roce.

Do této chvíle neexistuje jakýkoliv mobilní telefon, který by podporoval NavIC, ale v dohledné době se na trhu objeví první mobily s podporou, za kterými bude stát společnost Xiaomi. Ta na nové technologii spolupracuje s firmou Qualcomm, která v říjnu 2019 oznámila, že NavIC zamíří do čipů a bude se jednat o další polohovací systém, který bude podporován.

Qualcomm uvedl, že novinka zamíří jen do některých modelů, přičemž se technologie nebude týkat jen mobilních telefonů. Plánuje se podpora pro automobilový průmysl, IoT a další. Samotný systém NavIC ale nebude mít globální působení, aspoň ne nyní.

NavIC je tvořeno devíti satelity, které pokrývají v tuto chvíli převážně Indii a přilehlou oblast. V budoucnu ale může dojít k rozšíření, což může být spojeno s rozšiřováním indického vesmírného programu.

