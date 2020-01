10 nejčtenějších článků na Dotekomanie.cz za rok 2019

Rok 2019 přinesl spoustu novinek a hodně nových mobilů. Také ale došlo na nemalé komplikace u některých společností, jako jsou třeba Huawei nebo Facebook. Podívali jsme se, co vás nejvíce zajímalo a co jste nejvíce četli. Kupodivu se do deseti nejčtenějších článků dostal jen jedno představení nového mobilu, Galaxy Note 10. Na druhou stranu jste věnovali hodně pozornosti komunikační službě WhatsApp, aktualizacím na Android 10 nebo záření SAR. Níže najdete deset nejčtenějších článků na webu Dotekomanie.cz za rok 2019.

WhatsApp má velký bezpečnostní problém

Pokud patříte mezi uživatele mobilního kecálka WhatsApp, doporučujeme vám mobilní aplikaci aktualizovat, neboť starší verze mají velmi závažnou bezpečnostní chybu. O co přesně jde? [pokračování článku]

WhatsApp se dočkal důležité opravy otravné chyby

Patříte-li mezi uživatele populárního mobilního kecálka WhatsApp, s největší pravděpodobností jste se setkali s funkcí, prostřednictvím které můžete ztišit probíhající konverzaci. Tato funkce se často využívá při skupinových konverzací, kdy vám během minuty může přijít několik desítek zpráv, což je po chvíli až otravné. [pokračování článku]

Jaké telefony měly největší záření SAR v roce 2018?

Chytrý telefon je dobrým sluhou, ale může být i zlým pánem, protože s ním přichází vyzařovaná radiace způsobující zdravotní komplikace. Podobný problém se týká například přenosných počítačů, které při používání na klíně podle studií přihrávají mužské neplodnosti. Přestože technologický průmysl nesouhlasí s těmito druhy nebezpečí u mobilních telefonů, tak zde pro běžného uživatele existuje měření SAR (specifická míra absorpce). [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Obchod Play začíná vybízet k odinstalování některých aplikací

Obchod Play už nebude jen centrem pro aplikace, hry a další multimediální obsah. Díky projektu Google Mainline nabídne možnost bezpečnostních aktualizací, kdy se nebude muset čekat na výrobce, než vypustí aktualizaci do svých mobilů. Bohužel je novinka více omezená, ale určitý pokrok to je. Kromě toho ale nyní dostává poměrně zajímavou funkci, která může uvolnit cenný prostor ve vašem zařízení. [pokračování článku]

Mobily s největším a nejnižším zářením SAR podle německého úřadu

SAR je zkratka pro „Specific absorption rate“, neboli specifická míra absorpce, což se používá k popisu absorpce výkonu živou tkání exponovanou elektromagnetickému poli. Nedávno jsme vám přinesli přehled několika zařízení a jejich srovnání. Na trhu najdeme mnoho smartphonů a ty se liší právě rozdílnými údaji. Zde je nutné podotknout, že všechny mobilní telefony uvedené na evropském trhu musí splňovat stanovenou normu, jinak by se zde nemohly prodávat. Mezní hodnota byla stanovena na 2 W/kg v rámci EU, v USA je tato hodnota nižší (1,6 W/kg). [pokračování článku]

WhatsApp funkce „Vymazat pro všechny“ nefunguje tak, jak má

Ukázalo se, že WhatsApp funkce „Delete for Everyone“, která byla vytvořena tak, abyste mohli vymazat text a soubory, které jste náhodou odeslali, mohla stále zanechávat smazané zprávy. Bylo to hlavně z důvodu rozdílu, jakým funguje operační systém Android a iOS. [pokračování článku]

Samsung přechází na lepidlo, dodavatelem je Weldbond

Jihokorejská společnost Samsung přidává na svůj seznam dodavatelů Weldbond, neboť pomalu a jistě přechází na použití lepidla pro montáž smartphonů. Samsung se tak chystá upustit od oboustranné pásky, kterou u svých telefonů používal několik let. [pokračování článku]

Galaxy Note10 představen, cena začíná na 24 999 Kč

Samsung si tentokrát představení novinek rozfázoval na tři události. První jsme se dočkali nového tabletu Galaxy Tab S6 a na začátku tohoto týdne byly uvedeny chytré hodinky Galaxy Watch Active2 s EKG. Dnes zde máme vyvrcholení v podobě smartphonů Samsung Galaxy Note10 a Samsung Galaxy Note10+. V minulosti jsme mohli být svědky, že dva modely jednoho mobilu se lišily zejména jen úhlopříčkou displeje, velikostí baterie a případně nějakou drobnou změnou, ale tentokrát je rozdílů více. [pokračování článku]

Huawei (ne)utlumuje výrobu, Čína se chystá na protiúder

Na konci minulého týdne se začalo spekulovat, že Huawei utlumuje výrobu smartphonů s ohledem na americký zákaz. Nyní společnost vyvrací tyto spekulace a dodává, že výroba mobilů je na normální úrovni. [pokračování článku]



Domů » Články » 10 nejčtenějších článků na Dotekomanie.cz za rok 2019

reklama reklama