WhatsApp: přehled novinek na rok 2020

Pamatujete si ještě na dříve populární aplikaci Snapchat? Ta se proslavila hlavně svými sebezničujícími zprávami. V praxi to fungovalo tak, že aplikace odeslaný obsah (fotografie či video) po několika sekundách smazala. Snapchat se poprvé objevil 7. května roku 2012. Zajímavostí také je, že samotný App Store doporučoval aplikaci pro osoby starší 12 let, přičemž varoval na mírný sexuální obsah a nahotu.

Nicméně, sebezničující zprávy v současné době nejsou tak populární, tedy v případě Snapchatu. Nyní se ale zdá, že by o tuto funkci měla zájem společnost WhatsApp. Na internetu se objevila informace o tom, že by tato novinka mohla dorazit již v blízké budoucnosti. Na rozdíl od Snapchatu je tato aplikace skutečně vážným komunikačním nástrojem, jenž nabízí end-to-end šifrování.

Společnost Sun také zveřejnila seznam nových funkcí, které by mohly být do populární mobilní aplikace přidány, a to již v průběhu letošního roku. Co se sebezničujících zpráv týká, uživatel si bude moci sám vybrat, jak dlouho se bude daná zpráva zobrazovat. Mezi možnostmi bude – jedna hodina, jeden den, jeden týden, jeden měsíc a jeden rok. Funkce by měla být k dispozici nejen pro klasické konverzace, ale také skupinové konverzace.

Dále se očekává příchod tmavého režimu. Ten by se měl údajně propojit i s úsporným režimem baterie vašeho telefonu, přičemž by se automaticky aktivoval ve chvíli, kdy úsporní režim spustíte. Samozřejmě nemá chybět manuální zapnutí. Vzhled se již nějakou dobu připravuje, a měl by být takřka hotový. Údajně chybí dodělat pár drobností.

Poslední velkou novinkou by pak měla být funkce, prostřednictvím které budete moci v konverzacích prohledávat fotografie. Abych uvedl informaci na pravou míru, pokud vám někdo zašle snímek, vy jej budete moci přidat do Googlu a tím si zkontrolovat pravost fotografie. Mějme ale stále na paměti, že zde není žádná záruka toho, že funkce skutečně v průběhu roku dorazí.

