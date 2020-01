Top 10 nejslabších hesel za rok 2019

Pokud jde o bezpečnost a zejména soukromí na internetu, vše záleží na síle hesla k uživatelskému účtu. Většina systému má určitá pravidla pro vytváření hesel, jako třeba nutnost použití minimálně jedné číslice, velkého písmena, speciálního znaku a také je podmíněna délka hesla. Někdy jsou podmínky až příliš striktní, byť by stačilo například heslo „Toto je nejsilnější heslo na celém světě za rok 2019.“.

Na druhou stranu se nabízí nejrůznější správci hesel, přičemž jsou zabudování i do webových prohlížečů, příkladem je Chrome, který má funkci pro vytváření silných hesel. Bohužel ne všichni používají takové funkce, případně se nezajímají o bezpečnost svých uživatelských přístupových údajů.

Stále jsou v kurzu jednoduchá hesla

Bezpečnostní společnost SplashData provedla analýzu uniklých databází za poslední rok. Konkrétně šlo o 5 milionů hesel, přičemž se dospělo k závěru, že mezi nejpoužívanějšími jsou stále v kurzu ty nejjednodušší.

Přibližně 10 % uživatelů používá 25 nejslabších hesel a cca 3 % využívá heslo 123456, takže je velká šance, že se kdokoliv dostane do samotného uživatelského účtu. Použití takových hesel by nemuselo být až tak moc škodlivé, pokud by došlo na využívání dvoufázového ověření, ale to se často neděje.

SplashData tedy určila na základě analýzy deset nejpoužívanějších nejslabších hesel, která asi nikoho nepřekvapí:

123456

123456789

qwerty

password

1234567

12345678

12345

iloveyou

111111

123123

Pokud je vaše heslo nějakým způsobem podobné výše uvedeným, tak byste měli co nejrychleji provést změnu. Heslo by mělo být co nejvíce originální.

Bezpečnější přihlášení

Sice to opakujeme neustále, ale měli byste používat dvoufaktorové (dvoufázové) ověření, kdy kromě hesla a uživatelského jména budete používat speciální aplikaci, která bude generovat dočasné heslo pro přihlášení. Nabízí se například Google Authenticator, Microsoft Authenticator, LastPass Authenticator a další.

Není od věci používat i správce hesel. Jeden je k dispozici přímo od Googlu, další se nabízí od společnosti LastPass. Samozřejmě najdete i další podobné služby. Jejich hlavní výhodou je, že si nemusíte pamatovat každé heslo, navrhují silná hesla a pro přístup ke všem službám postačuje jedno heslo.

Zdroj: techradar.com



Domů » Články » Top 10 nejslabších hesel za rok 2019

reklama reklama