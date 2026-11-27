Zdroj: Dotekománie
Je to zhruba měsíc a půl, co jsem vás informovali o tom, že WhatsApp pracuje na jedné užitečné funkci. Tou je možnost naplánovat odeslání zprávy. Nyní se tato novinka stává oficiální a dostává se mezi všechny uživatele.
WhatsApp vypouští jednu užitečnou funkci pro všechny uživatele
Nově bude možné naplánovat odeslání zprávy na konkrétní datum a čas, takže zprávu nebudete muset odesílat okamžitě. Funkce se hodí například při posílání narozeninových přání, připomínek nebo zpráv lidem, kteří se nacházejí v jiném časovém pásmu Nová funkce umožní naplánovat odeslání zprávy nejdříve za 10 minut a nejpozději za 14 dní. Fungovat bude v individuálních chatech i skupinových konverzacích a podporovaným obsahem nebude jen běžný text, ale také fotografie a videa.
Samotné použití je jednoduché. Po napsání zprávy stačí podržet tlačítko pro odeslání a následně vybrat požadované datum a čas. WhatsApp se pak postará o automatické doručení.
Příjemce přitom nepozná rozdíl mezi naplánovanou a běžně odeslanou zprávou. Uživatelé v aplikaci získají také přehled všech naplánovaných zpráv. Pokud si odeslání rozmyslí, budou moci zprávu předem odstranit.
Důležité je i to, že naplánované zprávy se odešlou i v případě, kdy bude telefon vypnutý nebo dojde k vybití baterie. Odeslání tedy nebude závislé na tom, zda je zařízení v danou chvíli zapnuté a připojené k internetu. WhatsApp samozřejmě zdůrazňuje, že i naplánované zprávy jsou chráněny koncovým šifrováním a k jejich obsahu tím pádem nemá přístup nikdo další, včetně samotné společnosti Meta. Novinka se začíná postupně dostávat ke všem uživatelům.
Zdroj: blog.whatsapp.com
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