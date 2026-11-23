Xiaomi Smart Band 11; zdroj: Dotekománie
Xiaomi v úterý uvedlo na náš trh nový náramek Xiaomi Smart Band 11 a to hned v několika verzích. Nám se do redakce dostala keramická verze a verze s NFC čipem pro placení. Čím tento náramek zaujme a kolik stojí?
Xiaomi Smart Band 11
Nový chytrý náramek přichází na náš trh v několika verzích. Ta nejdražší zaujme svým keramickým tělem. To v realitě působí opravdu luxusním dojmem, osobně mám tento materiál opravdu rád. Je velmi odolný na škrábance, ale zase je křehčí. Dále je pak v nabídce model s hliníkovým tělem a podporou NFC. Zde se pak spoléhá na placení jen skrz Xiaomi Pay.
Náramek je tenoučký a lehoučký, tloušťka činí 9,99 mm a hmotnost necelých 16 gramů. Displej má úhlopříčku 1,72 palce a jedná se o AMOLED panel.
Při rozbalování mě překvapilo, že Xiaomi stále dodává nabíjecí kabel s koncovkou starého velkého USB-A. V dnešní době bych zde již očekával moderní USB-C. Sám už nemám po ruce ani nabíjecí adaptér s USB-A, naštěstí mě zachránil právě testovaný počítač HP Omnibook 5.
Na těle náramku není žádné tlačítko, což pro tato zařízení není žádná novinka. Zapnutí provedete připojením do napájení. Náramek je kompatibilní nejen s Androidem ale také se systémem iOS. To jsem také vyzkoušel, a hned po úvodním spárování mě přivítala aktualizace. Pro spárování slouží aplikace Mi Fitness, která také dostala mírné vizuální vylepšení, například kroužky aktivity vypadají trochu jinak.
Do prodeje jde také verze bez NFC, která se nabízí v černé, zlaté, stříbrné a růžové. Poslední dvě zmíněné verze jsou v prodeji také jako verze s NFC. Nabídku doplňuje fialová unibody verze a již zmíněná keramická bílá. Ceny jsou v aktuální chvíli následující, běžná cena je o sto korun vyšší:
- Xiaomi Smart Band 11 – 1299 Kč
- Xiaomi Smart Band 11 NFC – 1599 Kč
- Xiaomi Smart Band 11 Unibody nebo Ceramic – 1799 Kč
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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