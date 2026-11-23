Zdroj: Honor
Po nějaké době zde máme poměrně zajímavé novinky od Honoru. Výrobce představil novou řadu Honor 700, která čítá tři modely. V mnoha specifikacích jsou si podobné, ale samozřejmě se najdou odlišnosti.
Série Honor 700
Konkrétně byly představeny modely Honor 700 Pro, Honor 700 a Honor 700S. Zajímavé je, že všechny mají stejný displej, tedy s 6,57palcovou úhlopříčkou. Dokonce i baterie mají totožnou kapacitu 9000 mAh a tím odpovídají i rozměry, opět stejné. Hmotnost se ale mírně liší.
Hlavní rozdíly se najdou u procesorů a fotografické výbavě. Samozřejmě má Honor 700 Pro ty nejlepší specifikace, jako je například procesor Snapdragon 8 Gen 5, plnohodnotnou fotografickou výbavu včetně periskopického foťáku a rychlé nabíjení. Moc se neliší od Honor 700. Ten dostal jen slabší procesor. Honor 700S je nejslabší z řady, konkrétně Snapdragon 7 Gen 4. Má i pomalejší nabíjení a také trochu odlišnou konektivitu.
Všechny ale sdílí sekundární displej na zadní straně, což je trend v poslední době u čínských výrobců. Nejvyšší verze této řady začíná na ceně cca 15 400 Kč, Honor 700 pak na cca 13 400 Kč a základní pak na cca 12 000 Kč. Není jasné, jestli se tentokrát tato řada dostane do Evropy, ale některé zdroje naznačují, že ano, byť tedy Honor spíše u nás vydává série se sudým číslem.
Specifikace Honor 700 Pro
- displej: 6,57 palců, AMOLED, FHD+ 2728×1264 pixelů, 10,7 miliard barev (DCI-P3), jas až 8000 nitů, 3840Hz PWM dimming
- 1,59 palcový AMOLED
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5, Adreno 829 GPU
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 17, MagicOS 11
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,9, OIS)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,85, OIS)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý a makro, f/2,2, AF)
- přední: 50 Mpx (f/2,0)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,9, OIS)
- IP68 + IP69 + IP69K
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6,0, GPS (L1+L5), NFC, infračervený port, USB-C 2.0
- rozměry a hmotnost: 156,0 x 74,7 x 7,96 mm, 213 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh, 80W rychlé nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení
Specifikace Honor 700
- displej: 6,57 palců, AMOLED, FHD+ (2728 x 1264 pixelů), 1,07 miliardy barev, DCI-P3, HDR, globální jas až 1800 nitů, maximální jas až 8000 nitů, 3840Hz PWM stmívání
- 1,59 palcový AMOLED
- procesor: Snapdragon 8s Gen 4 (8 jader: 1x 3,2 GHz Cortex-X4 + 3x 3,0 GHz Cortex-A720 + 2x 2,8 GHz Cortex-A720 + 2x 2,0 GHz Cortex-A720), Adreno 825 GPU
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 17, MagicOS 11
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,9, OIS, video až 4K)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,85, OIS, až 120x digitální zoom)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý/makro, f/2,2, AF)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, video až 4K)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,9, OIS, video až 4K)
- IP68 + IP69 + IP69K
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (2,4/5 GHz, 2×2 MIMO), Bluetooth 6,0 (BLE, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 3,0/4,0/5,0, LC3), GPS (L1+L5), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), NFC, infraport, USB-C (USB 2,0, OTG)
- rozměry a hmotnost: 156 x 74,7 x 7,96 mm, 211 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh (nominální 8760 mAh), 80W drátové rychlé nabíjení
Specifikace Honor 700S
- displej: 6,57 palců, AMOLED, FHD+ 2728 x 1264, 10,7 miliardy barev, DCI-P3, PWM stmívání 3840 Hz, jas až 8000 nitů (špičkový) / 1800 nitů (globální maximální)
- 1,59 palcový AMOLED
- procesor: Snapdragon 7 Gen 4, 8 jader (1x 2,8 GHz + 4x 2,4 GHz + 3x 1,8 GHz), Adreno 722 GPU
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 17, MagicOS 11
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,9, OIS)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý/makro, f/2,2, AF)
- přední: 50 Mpx (f/2,0)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,9, OIS)
- IP68 + IP69 + IP69K
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo (HONOR Sound)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), NFC, infraport, USB-C 2.0
- rozměry a hmotnost: 156,0 x 74,7 x 7,96 mm, 208 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh, 80W rychlé nabíjení
Zdroje (6)gsmarena.com, honor.com, honor.com, honor.com, honor.com, fonearena.com
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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