Xiaomi Smart Band 11 přichází: AMOLED displej a třítýdenní výdrž

Zdroj: Xiaomi
Minulý měsíc se představil nový chytrý náramek Xiaomi Smart Band 11 Active, který je již nyní dostupný i v Česku. Mnohé ale zajímalo, kde je základní verze. Až nyní byla představena, a to rovnou ve dvou verzích.
Xiaomi Smart Band 11
Tato základní verze má za sebou již mnoho iterací, ale jen sem tam se dočkáme nějakého významného posunu. Xiaomi Smart Band 11 ale nepřináší nic nadstandardního a v podstatě reprezentuje jen další model v řadě. V základu se nabízí 1,72palcový AMOLED displej s jasem až 2000 nitů. Samozřejmě nechybí měření tepu a nejrůznějších dalších údajů.
Výrobce vyzdvihuje hlavně tloušťku 9,99 mm a hmotnost 15,58 gramů. Mezi pokročilejšími funkcemi je například sledování variability srdečního tepu s využitím AI pro lepší analýzu spánku. Náramek disponuje více než 150 sportovními režimy a na jedno nabití má vydržet až 21 dnů. GPS zde jednoduše nehledejte, to se nabízí jen u vyšších modelů nositelné elektroniky od Xiaomi.
Pro Xiaomi Smart Band 11 je k dispozici mnoho typů náramků, od sportovních po designové. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 890 Kč, varianta s NFC pak na cca 1100 Kč. Jsou zde ještě vyšší verze, například s využitím keramiky nebo kovu pro konstrukci. Tyto varianty přijdou na cca 1200 Kč. Ceny jsou uvedeny bez daně a poplatků. Kdy se Xiaomi Smart Band 11 dostane na český trh, zatím nevíme.
Zdroje: mi.com, intomobile.com, gizmochina.com
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