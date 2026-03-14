Vivo V70 FE: 200MPx a 7000 mAh baterie

Zdroj: Vivo
Nedávno Vivo uvedlo nové modely série V a nyní zde máme přírůstek v podobě Vivo V70 FE. Jde spíše o nižší model, ale i tak má některé specifikace lepší.
Vivo V70 a V70 Elite: Nová generace s velkou baterií a Zeiss fotoaparáty
Odolnost a energie
V první řadě novinka Vivo V70 FE dostala větší kapacitu baterie, konkrétně tedy 7000 mAh s podporou 90W nabíjení. Kromě toho se Vivo chlubí zvýšenou odolností, o čemž svědčí certifikace IP68 a IP69. Poslední hlavní předností je dle výrobce zadní 200MPx snímač s optickou stabilizací obrazu.
Bohužel sekundární snímač má jen 8 MPx a slouží pro ultra širokoúhlé snímání. Na něco takového má ale malé rozlišení, takže je to spíše takový menší bonus navíc. Displej je sice AMOLED, ale patří mezi ty průměrné, ale i tak nabízí dle parametrů dostatečné specifikace.
Novinka je vybavena procesorem střední třídy od Mediateku, který je spárován s poměrně rychlými operačními paměťmi a úložištěm. Dá se tedy říci, že Vivo V70 FE zapadne do střední třídy a má celkem co nabídnout. Základní verze vychází v přepočtu na 8 100 Kč. Pokud s takovou částkou přijde na evropský trh, nebude to mít jednoduché vzhledem k velké konkurenci v tomto segmentu.
Specifikace Vivo V70 FE
- displej: 6,83 palců, AMOLED, 2800 x 1260 pixelů, 30/60/90/120 Hz, jas 1900 nitů, P3 gamut, 449 ppi
- procesor: Dimensity 7360 Turbo (4nm, 8 jader: 4x 2,5 GHz + 4x 2,0 GHz)
- RAM: 8/12 GB LPDDR5 (+ 8/12 GB virtuální RAM)
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- operační systém: Android 16, OriginOS 6
- dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, OIS, f/1,88, FOV 84 ± 4°, 6P čočka)
- 8 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, FOV 120°, 5P čočka)
- přední: 32 Mpx (HD Selfie, f/2,2, FOV 90°, 5P čočka)
- IP68 + IP69
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, USB-C, OTG, infračervený port
- rozměry a hmotnost: 163,70 x 76,20 x 7,59 mm, 200 gramů, plastová kompozitní záda (barvy: Ocean Blue, Muse Purple, Titanium Silver)
- baterie a nabíjení: 7000 mAh (měřená 6870 mAh), 90W rychlé nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
