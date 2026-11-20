Vivo S60 | Zdroj: Vivo
Květnový model S60 od čínské firmy Vivo za pár týdnů v portfoliu vystřídá nástupce s označením S70. Připravovaná novinka je předmětem čím dál většího množství úniků, které začínají dávat dohromady její seznam specifikací. V každém případě dostupné informace zatím nenaznačují žádné citelné změny, ale spíše provedení jen těch nejnutnějších aktualizací.
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Výrobce u Vivo S70 plánuje nasazení 6,59palcového LTPS OLED panelu, který dosáhne na 1,5K rozlišení a jeho dodavatelem se stane přímo společnost Visionox. Co se týče vnitřní sestavy, tak je do dnešní doby potvrzen pouze osmijádrový procesor Snapdragon 8s Gen 4 od Qualcommu. Nicméně telefon by paměťové konfigurace mohl převzít od předchůdce, což by znamenalo 12/16GB paměť RAM vedle 256/512GB úložiště.
Lehčího vylepšení se také dočká sestava zadních fotoaparátů, kde můžeme vyhlížet hlavní 50MPx objektiv, 64MPx periskopický teleobjektiv LYT-610 od Sony a 8MPx ultraširokoúhlý snímač. Pro milovníky mobilního fotografování bude mezi příslušenství ještě připraven 200mm telekonvertor k dokoupení. Naopak žádnou změnu nemusíme čekat u přední 50MPx selfie kamerky.
Po vzoru předchozí generace zřejmě dojde i k navýšení kapacity bateriového článku a mohli bychom se dočkat nejnovějšího systému Android 17 pod rozhraním OriginOS 7. Předposlední generace S50 vyšla v polovině prosince 2025, takže další zprávy budou venku již v následujících dnech.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
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