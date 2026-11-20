Při hledání ideálního dárku pro ženy nabízí aktuální kampaň Black Friday na Alza.cz široké spektrum produktů napříč různými kategoriemi. Výběr zahrnuje oblíbené parfémy, chytré pomocníky pro pohodovou domácnost i moderní technologické vychytávky pro cestování a fotografování. Níže naleznete přehled zajímavých nabídek s výrazným cenovým zvýhodněním.
Parfémy a dárkové kosmetické sady
Kvalitní vůně nebo luxusní pečující kosmetika patří mezi osvědčené volby. V aktuální nabídce lze najít prémiové značky, které osloví jak milovnice lehkých květinových a citrusových tónů, tak i příznivkyně komplexních vůní či domácího wellness.
- LANVIN Modern Princess EdP Set 160 ml (-54 %)
- PACO RABANNE Olympéa Flora EdP 50 ml (-53 %)
- DOLCE & GABBANA Light Blue EdT 50 ml (-51 %)
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Pohodová domácnost a relax
Moderní technologičtí pomocníci dnes výrazně usnadňují běžný úklid a péči o domácí prostředí, zatímco chytré doplňky pomáhají navodit příjemnou atmosféru pro relaxaci. Tyto spotřebiče kombinují vysoký výkon s uživatelským komfortem a šetří cenný čas.
- Tineco Floor One Switch i5 Stretch (-46 %)
- Roborock Qrevo S Pro Bílý (-44 %)
- Electrolux Pure 900 EPU93171UG (-43 %)
- Meross Smart Wi-Fi Essential Oil Diffuser (-30 %)
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Foto, čtení a cestovní gadgety
Pro nadšené cestovatelky nabízí výběr kompaktní elektroniku a praktické chytré příslušenství. Kategorie zahrnuje zařízení od bezpečnostních TSA lokalizátorů a bezdrátových powerbank až po prémiové bezzrcadlovky a instantní fotoaparáty, které zachytí každý důležitý okamžik.
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