Osta O1 | Zdroj: HuaweiCentral
Nová značka Osta sice přinese první dva telefony až v pátek 20. listopadu, ale aktuální únik již odhaluje nejen skutečnou podobu u jednoho zařízení. Přírůstky ponesou označení O1 a O1 Pro. Novinky pravděpodobně budou designové zpracování sdílet s některými zástupci z dílny společnosti Huawei. Z pohledu vnitřní výbavy můžeme očekávat zařazení do segmentu střední třídy.
Velká očekávání
Dnešní únik přibližuje model Osta O1 Pro, který má vpředu nabídnout 6,39palcový LTPS LCD displej v netradičním poměru stran 16:9,5. Za zmínku také stojí 1,5K rozlišení a velmi tenké rámečky dokola o velikosti 1,05 mm. Součástí hardwarové stránky údajně bude čipová sada Kirin 9030 od HiSilicon po boku čtyř různých paměťových konfigurací.
Na výběr nejspíš budou konkrétně tyto možnosti – 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB, 16 GB+1 TB. Přitom do konečného prodeje zamíří tři barevné možnosti (bílá, černá, fialová). Zveřejněná fotografie naznačuje blízkou podobnost právě se srovnávaným modelem Pura X View, u kterého firma Huawei při zahájení prodeje zaznamenala rekordní počet objednávek. Nicméně lze očividně očekávat alespoň rozdílnou sestavu fotoaparátů.
Co se týče základního zástupce Osta O1, tak u něj zatím nedošlo k žádnému upřesnění. To ostatně platí i pro datum představení, případně oficiální dostupnost. Další informace mohou vyjít už v nejbližších dnech.
Zdroje: huaweicentral.com, gizmochina.com
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