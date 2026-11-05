V testování 5G sítí jsme první před Francií i Británií. Jak rychlé připojení máte vy?

Zdroj: Dotekomanie.cz5
Mobilní operátoři se často předhánějí v nejrůznějších statistikách a rádi se chlubí, pokud někde uzmou první místo. Nyní zde máme analýzu z trochu jiného úhlu pohledu.
Česko na první místě
Nezávislá platforma nPerf pro měření výkonnosti internetu nám poskytla čerstvou analýzu za období od července do září 2026. Z dat vyplývá, že se Česká republika umístila na 1. místě v podílu testů realizovaných přes mobilní 5G síť ve srovnání s vybranými zeměmi s podobným HDP na obyvatele (v rozmezí 35 000 až 60 000 USD).
Konkrétně bylo 39,1 % testů v Česku realizováno v 5G síti, přičemž na druhém místě skončila Francie s 38,6 %. Třetí příčku obsadila Velká Británie (35 %), čtvrtou Španělsko (32,8 %) a pátou Itálie (31,5 %).
Jedná se o netradiční ukazatel, ze kterého lze odvodit jak rostoucí pokrytí a dostupnost 5G zařízení mezi uživateli, tak i fakt, že se Češi aktivně zajímají o rychlost sítě, ke které jsou zrovna připojeni. Ve spolupráci s nPerf jsme proto přímo na našem webu nasadili novou verzi testovacího nástroje pro měření internetového připojení.
Aktuálně se ještě pracuje na překladu do češtiny nebo na tmavém vzhledu, ale již nyní vám poskytne kromě surové analýzy i informaci, na co vám bude stačit naměřená rychlost a na co se hodí nejvíce (např. streamování videa ve vysokém rozlišení či hraní her). Vyzkoušet si nový nástroj můžete přímo na stránce dotekomanie.cz/speed-test/ a můžete se pochlubit i v komentářích, na jakou rychlost jste dosáhli a na jaké síti.
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře
Evicka Aege5. 11. 2026, 7:16
Provider sítě Poda A. s , WiFi 5 GHz .
Rychlost průměr 1228 / 1644 .
Router Turris Omnia.
Přemysl Vaculík5. 11. 2026, 7:20
To by mohlo na TikTok stačit 😁
Evicka Aege5. 11. 2026, 7:31
Tik Tok , WhatsApp, FCB , instagram , tyto aplikace v Pixelu
nemám. 🤗
Přemysl Vaculík5. 11. 2026, 7:36
To jsem celkem čekal, když má někdo Omniu. 😉
Evicka Aege5. 11. 2026, 7:59
Je to dělo, bezpečnostní router, k tomu výborná optická síť Gpon od Poda, dobrý hardware a Sentinel, který to všechno ochrání. A aplikace , která dokáže změřit vysokorychlostní internet.Co víc si přát , že ? 🤔