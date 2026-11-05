V testování 5G sítí jsme první před Francií i Británií. Jak rychlé připojení máte vy?

• 5. 11. 2026#Mobilní operátoři
V testování 5G sítí jsme první před Francií i Británií. Jak rychlé připojení máte vy?

Zdroj: Dotekomanie.cz

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Mobilní operátoři se často předhánějí v nejrůznějších statistikách a rádi se chlubí, pokud někde uzmou první místo. Nyní zde máme analýzu z trochu jiného úhlu pohledu.

Česko na první místě

Nezávislá platforma nPerf pro měření výkonnosti internetu nám poskytla čerstvou analýzu za období od července do září 2026. Z dat vyplývá, že se Česká republika umístila na 1. místě v podílu testů realizovaných přes mobilní 5G síť ve srovnání s vybranými zeměmi s podobným HDP na obyvatele (v rozmezí 35 000 až 60 000 USD).

Konkrétně bylo 39,1 % testů v Česku realizováno v 5G síti, přičemž na druhém místě skončila Francie s 38,6 %. Třetí příčku obsadila Velká Británie (35 %), čtvrtou Španělsko (32,8 %) a pátou Itálie (31,5 %).

Jedná se o netradiční ukazatel, ze kterého lze odvodit jak rostoucí pokrytí a dostupnost 5G zařízení mezi uživateli, tak i fakt, že se Češi aktivně zajímají o rychlost sítě, ke které jsou zrovna připojeni. Ve spolupráci s nPerf jsme proto přímo na našem webu nasadili novou verzi testovacího nástroje pro měření internetového připojení.

V testování 5G sítí jsme první před Francií i Británií. Jak rychlé připojení máte vy?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktuálně se ještě pracuje na překladu do češtiny nebo na tmavém vzhledu, ale již nyní vám poskytne kromě surové analýzy i informaci, na co vám bude stačit naměřená rychlost a na co se hodí nejvíce (např. streamování videa ve vysokém rozlišení či hraní her). Vyzkoušet si nový nástroj můžete přímo na stránce dotekomanie.cz/speed-test/ a můžete se pochlubit i v komentářích, na jakou rychlost jste dosáhli a na jaké síti.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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Komentáře

Evicka Aege

VIP 5. 11. 2026, 7:16

Provider sítě Poda A. s , WiFi 5 GHz .
Rychlost průměr 1228 / 1644 .
Router Turris Omnia.

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Přemysl Vaculík

VIP 5. 11. 2026, 7:20

To by mohlo na TikTok stačit 😁

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Evicka Aege

VIP 5. 11. 2026, 7:31

Tik Tok , WhatsApp, FCB , instagram , tyto aplikace v Pixelu
nemám. 🤗

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Přemysl Vaculík

VIP 5. 11. 2026, 7:36

To jsem celkem čekal, když má někdo Omniu. 😉

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Evicka Aege

VIP 5. 11. 2026, 7:59

Je to dělo, bezpečnostní router, k tomu výborná optická síť Gpon od Poda, dobrý hardware a Sentinel, který to všechno ochrání. A aplikace , která dokáže změřit vysokorychlostní internet.Co víc si přát , že ? 🤔

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