Apple prý zvyšuje objednávky skládacího iPhonu Duo o 44 %

• 25. 10. 2026#iOS #Smartphony
Apple prý zvyšuje objednávky skládacího iPhonu Duo o 44 %

Zdroj: gsmarena.com

O iPhone Duo je obrovský zájem. Termíny dodání se během pár hodin od spuštění předobjednávek posunuly až na leden. Apple podle nové zprávy reaguje a navyšuje objednávky u dodavatelů o 44 %.

Předobjednávky prvního skládacího iPhonu běží od minulého týdne a poptávka zjevně předčila očekávání. Podle zdrojů z dodavatelského řetězce dostal Foxconn i výrobci komponentů nové pokyny. Za prvních dvanáct měsíců výroby má místo 9,7 milionu kusů vzniknout 14 milionů.

Odhady se přitom během roku dost měnily. V červenci psal Nikkei Asia, že Apple chce od dodavatelů pro letošek zhruba 10 milionů skládacích iPhonů. V září pak analytik Jeff Pu tvrdil, že letos jich vznikne jen 6 milionů. Brzdou měla být výroba pantů.

Objednat neznamená vyrobit

Právě tady je háček i u nového cíle. Dřívější zprávy mluvily o potížích s kompletací, displeji i panty. Kolik telefonů skutečně sjede z linky, bude záležet na tom, jak rychle se je podaří vyřešit. Vyšší objednávky tak nemusí automaticky znamenat plnější regály. Řadě zákazníků s předobjednávkou se ale termín dodání už zkrátil.

Skládačky rostou

Autoři zprávy čekají, že celosvětové dodávky skládacích telefonů letos vzrostou o 25,7 % a v roce 2027 dokonce o 59,1 %. Pro srovnání, loni to bylo jen 7,4 %. Velkou zásluhu na tom má mít právě příchod Applu.

iPhone Duo jde do prodeje dnes, 23. října. V USA startuje na 1 999 dolarech. Apple předem upozornil, že kamenné prodejny budou mít v den startu omezené zásoby. Jeden zákazník si navíc koupí maximálně dva kusy.

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Narodil se velmi mlád a zatím je stále ještě naživu. Už v dětství ho přitahovaly bity a bajty: od programovatelné kalkulačky, přes C64, MS-DOS a Windows pak (téměř proti své vůli) doputoval do univerza jménem Apple - a už v něm zůstal.

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