Tržby výrobců pamětí raketově vzrostly o 369 %. Umělá inteligence žene ceny nahoru, Samsung ovládl trh

Zdroj: Samsung
Globálnímu trhu s operačními paměťmi se v poslední době mimořádně daří. Není se čemu divit, díky boomu kolem AI se ceny pamětí mnohonásobně zvýšily. Podle nejnovější analýzy společnosti Counterpoint Research vzrostly celosvětové tržby z prodejů pamětí DRAM ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně o úctyhodných 369 %. Hlavním důvodem je obrovský hlad po paměťových čipech, které pohánějí datová centra a AI akcelerátory. Průměrná prodejní cena dosáhla 1,9 dolarů za gigabit paměti.
Samsung dominuje trhu, konkurence se snaží držet krok
Největším výrobcem DRAM pamětí zůstává setrvale Samsung, který ovládá trh podílem 38 %, následovaný jihokorejským SK hynix s 29% podílem. Třetí příčku pak obsadil americký Micron s 21 % a čtvrtou čínská společnost CXMT s 9 %. SK hynix přitom dokázal za třetí čtvrtletí zvýšit tržby o více než 40 %. V oblasti vysokorychlostních pamětí HBM se ale situace mění. Ty totiž využívají především AI akcelerátory a zatímco SK hynix dominoval v oblasti dodávek generace HBM3E, u novějších HBM4 se podle Counterpoint Research dostává na špici Samsung.
Čínský CXMT plánuje zahájit masovou výrobu HBM3E až příští rok. Daří se mu však v segmentu úspornějších pamětí LPDDR. Jako první zahájil sériovou výrobu nové generace LPDDR6, kterou využívá například Xiaomi 18 Fold u 16GB varianty.
Ceny pamětí zůstanou vysoké i v roce 2027, to je už jisté
Raketový růst agentní AI, tedy systémů umělé inteligence, schopné samostatně vykonávat složitější úkoly, zvyšuje také potřebu běžné systémové paměti. Meziroční poptávka po DDR pamětech vzrostla o 500 % a v případě LPDDR o 400 %. Zatímco tržby z prodejů HBM pamětí se téměř zdvojnásobily, běžné paměti nyní rostou ještě rychleji. Tempo zdražování se sice během třetího čtvrtletí zpomalilo, analytici ale výraznější zlevnění v nejbližší době neočekávají.
Podle výzkumného ředitele Counterpoint Research MS Hwanga zůstanou ceny pamětí vysoké také v příštím roce. Výrobní kapacity totiž nestačí rostoucí poptávku dostatečně rychle uspokojovat a nové velké továrny mají zahájit produkci nejdříve v roce 2028.
Zdroj: gsmarena.com
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