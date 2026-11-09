Powerbank se slevami až 50 %. Black Friday na Alze v plném proudu KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 9. 11. 2026 • 4 minuty čtení#Příslušenství
4 minuty čtení#Příslušenství
Powerbank se slevami až 50 %. Black Friday na Alze v plném proudu

Spolehlivý přísun energie mimo dosah elektrické sítě je dnes nezbytností pro bezproblémový provoz smartphonů, chytrých hodinek, tabletů i notebooků. V aktuální nabídce na Alza.cz zlevnila celá řada externích baterií – od miniaturních magnetických modelů pro každodenní nošení v kapse až po robustní stanice s vysokou kapacitou a výkonem dostačujícím i pro náročnou elektroniku. Zde je přehled nejzajímavějších modelů rozdělených do přehledných kategorií.

Kompaktní powerbanky do kapsy (do 10 000 mAh)

Hledáte-li lehký a snadno přenosný zdroj energie pro každodenní pochůzky či dojíždění, menší modely s kapacitou do 10 000 mAh nabídnou optimální kompromis mezi rozměry a dostatečnou rezervou pro dobití smartphonu či příslušenství.

Magnetické powerbanky s podporou MagSafe a Qi2

Modely s bezdrátovým magnetickým uchycením představují ideální volbu pro majitele iPhonů a zařízení podporujících moderní standard Qi2. Powerbanku stačí přicvaknout na záda telefonu a nabíjení probíhá pohodlně bez překážejících kabelů.

Powerbanky s integrovaným kabelem a nabíjením ze zásuvky

Pohodlí bez nutnosti nosit po kapsách či v batohu samostatné kabely a síťové adaptéry zajišťují modely s integrovanou kabeláží nebo přímo vestavěnou síťovou vidlicí. Stačí je pouze vzít s sebou a vyrazit na cesty.

Výkonné powerbanky pro notebooky a rychlé nabíjení

Moderní pracovní tempo vyžaduje možnost pracovat odkudkoliv bez závislosti na elektrické zásuvce. Tyto modely nabízejí vysoký výstupní výkon prostřednictvím standardu USB Power Delivery, díky čemuž bez potíží zvládnou napájet náročné laptopy i vícero zařízení naráz.

Vysokokapacitní powerbanky na vícedenní výlety (20 000 mAh a více)

Pro delší pobyty v přírodě, kempování nebo cestování mimo civilizaci se hodí modely s nadstandardní kapacitou, které zvládnou opakované dobíjení celé rodinné výbavy nebo fungují jako spolehlivá energetická záloha po několik dní.

Další zajímavé výběry

V akční nabídce se nachází také praktická kapesní provedení s integrovaným poutkem a digitálním ukazatelem stavu nabití ChoeTech CCC Certified 10000mAh mini Digital Power Bank–silver (-35 %) a její tmavá varianta ChoeTech CCC Certified 10000mAh mini Digital Power Bank-grey (-35 %).

Pro příznivce ultratenkého příslušenství zaujme ChoeTech MagLeap Wireless 5000mAh Fast Charge + PD3.0 (20W) Ultra-thin 8.9mm, bílá (-34 %) s tloušťkou pod devět milimetrů, případně ChoeTech PD20W 10000mAh Magnetic Power Bank with holder white (-30 %) disponující integrovaným opěrným stojánkem. Milovníci outdoorových aktivit mohou sáhnout po solárním provedení ChoeTech Powerbank B658 10000mAh Solar (-30 %).

Kompletní sortiment zlevněného příslušenství, nabíječek a powerbank si můžete prohlédnout přímo na stránkách Alza.cz, kde naleznete řešení pro jakýkoliv typ elektroniky i způsob cestování.

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