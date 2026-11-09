Powerbank se slevami až 50 %. Black Friday na Alze v plném proudu

Spolehlivý přísun energie mimo dosah elektrické sítě je dnes nezbytností pro bezproblémový provoz smartphonů, chytrých hodinek, tabletů i notebooků. V aktuální nabídce na Alza.cz zlevnila celá řada externích baterií – od miniaturních magnetických modelů pro každodenní nošení v kapse až po robustní stanice s vysokou kapacitou a výkonem dostačujícím i pro náročnou elektroniku. Zde je přehled nejzajímavějších modelů rozdělených do přehledných kategorií.
Kompaktní powerbanky do kapsy (do 10 000 mAh)
Hledáte-li lehký a snadno přenosný zdroj energie pro každodenní pochůzky či dojíždění, menší modely s kapacitou do 10 000 mAh nabídnou optimální kompromis mezi rozměry a dostatečnou rezervou pro dobití smartphonu či příslušenství.
- FIXED Zen 10 Pro s LCD displejem a výstupem PD 30W 10.000mAh černá (-50 %)
- Choetech 12W 10000mAh Power Bank (-40 %)
- Anker Nano Power Bank 5000mAh, 22.5W, USB-C, Black (-37 %)
- Swissten 10000 mAh Power Line II černá (-36 %)
- Vention 10000mAh 22.5W Portable Power Bank White (-35 %)
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Magnetické powerbanky s podporou MagSafe a Qi2
Modely s bezdrátovým magnetickým uchycením představují ideální volbu pro majitele iPhonů a zařízení podporujících moderní standard Qi2. Powerbanku stačí přicvaknout na záda telefonu a nabíjení probíhá pohodlně bez překážejících kabelů.
- ChoeTech B695 Wireless 10000mAh Fast Charge + PD3.0 (20W), 3in1, černá (-40 %)
- ChoeTech MagLeap Wireless 10000mAh Fast Charge + PD3.0 (20W) USB-C kabel, černá (-40 %)
- Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh,15W, 27W USB C, Black (-37 %)
- Anker MagGo Power Bank 10K, Magnetic Wireless Black (-37 %)
- Verbatim Charge ‚n‘ Go 3v1 Qi2 Power Bank 10000 mAh bílá (-35 %)
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Powerbanky s integrovaným kabelem a nabíjením ze zásuvky
Pohodlí bez nutnosti nosit po kapsách či v batohu samostatné kabely a síťové adaptéry zajišťují modely s integrovanou kabeláží nebo přímo vestavěnou síťovou vidlicí. Stačí je pouze vzít s sebou a vyrazit na cesty.
- Choetech Mini 35W 10000mAh Power Bank with USB-C input/output Cable– blue (-40 %)
- ChoeTech CCC Certified 35W 10000mAh AC input Power Bank (-40 %)
- Vention 10000mAh Mini Power Bank (USB-C + USB-C/Lightning) with Built-in USB-C and Lightning Cables (-39 %)
- Swissten 20000 mAh 45W s integrovaným kabelem USB-C vesmírně stříbrná (-37 %)
- Vention 10000mAh Mini Power Bank (USB-C + USB-C) with Built-in USB-C Cable 35W Gray (-35 %)
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Výkonné powerbanky pro notebooky a rychlé nabíjení
Moderní pracovní tempo vyžaduje možnost pracovat odkudkoliv bez závislosti na elektrické zásuvce. Tyto modely nabízejí vysoký výstupní výkon prostřednictvím standardu USB Power Delivery, díky čemuž bez potíží zvládnou napájet náročné laptopy i vícero zařízení naráz.
- Hama Power Pack „High Power“ 200 W (-47 %)
- Hama Power Pack „High Power“ 150 W (-40 %)
- ChoeTech TFT 20000mAh PD130W Power Bank with input/output cable (-40 %)
- ChoeTech 69600mahAh PD60W power bank (-40 %)
- AlzaPower Parade Gen2 10000mAh Power Delivery (22,5W) černá (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Vysokokapacitní powerbanky na vícedenní výlety (20 000 mAh a více)
Pro delší pobyty v přírodě, kempování nebo cestování mimo civilizaci se hodí modely s nadstandardní kapacitou, které zvládnou opakované dobíjení celé rodinné výbavy nebo fungují jako spolehlivá energetická záloha po několik dní.
- ChoeTech Digital Powerbank B730 PD22.5W 30000mAh (-39 %)
- Swissten 30000 mAh Power Line II černá (-35 %)
- Vention 20000mAh 22.5W Portable Power Bank Black (-35 %)
- Vention 20000mAh Power Bank (USB-C + USB-A) with Built-in Cable 22.5W Orange LED Display Type (-34 %)
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Další zajímavé výběry
V akční nabídce se nachází také praktická kapesní provedení s integrovaným poutkem a digitálním ukazatelem stavu nabití ChoeTech CCC Certified 10000mAh mini Digital Power Bank–silver (-35 %) a její tmavá varianta ChoeTech CCC Certified 10000mAh mini Digital Power Bank-grey (-35 %).
Pro příznivce ultratenkého příslušenství zaujme ChoeTech MagLeap Wireless 5000mAh Fast Charge + PD3.0 (20W) Ultra-thin 8.9mm, bílá (-34 %) s tloušťkou pod devět milimetrů, případně ChoeTech PD20W 10000mAh Magnetic Power Bank with holder white (-30 %) disponující integrovaným opěrným stojánkem. Milovníci outdoorových aktivit mohou sáhnout po solárním provedení ChoeTech Powerbank B658 10000mAh Solar (-30 %).
Kompletní sortiment zlevněného příslušenství, nabíječek a powerbank si můžete prohlédnout přímo na stránkách Alza.cz, kde naleznete řešení pro jakýkoliv typ elektroniky i způsob cestování.
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