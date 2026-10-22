Čtyři evropští operátoři spojí síly a chtějí vytvořit alternativu ke Starlinku. Dočkáme se satelitního připojení v mobilu?

• 22. 10. 2026#Příslušenství
Čtyři evropští operátoři spojí síly a chtějí vytvořit alternativu ke Starlinku. Dočkáme se satelitního připojení v mobilu?

Zdroj: GPT

Evropští telekomunikační operátoři Deutsche Telekom, Orange, Telefónica a Vodafone plánují společný projekt satelitního připojení pro mobilní telefony. Mělo by se tak jednat o evropskou alternativu ke službě, kterou provozuje Muskův Starlink pod záštitou společnosti SpaceX. Plánovaná služba by měla, podobně jako zmiňovaný Starlink, zajistit mobilní signál i v oblastech, kde žádný signál není dostupný. Čtveřice operátorů prozatím podepsala dopis o záměru společně usilovat o přidělení frekvencí pro satelitní komunikaci.

Satelitní připojení v Evropě bez nutnosti speciálního zařízení

Projekt by měl využívat technologií Direct-to-Device (D2D), která umožňuje komunikaci mezi satelitem a kompatibilním mobilním telefonem bez nutnosti vlastnit k tomu určené speciální zařízení. Takové řešení by mohlo pomoci zejména v oblastech se slabým pokrytím nebo tam, kde dochází k častým výpadkům mobilní sítě.

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Zdroj: DALL·E 3

Čtyři největší evropští operátoři plánují vybudovat potřebnou pozemní infrastrukturu a zajistit řízení i dohled nad satelitní komunikací v Evropě. Do samotné satelitní infrastruktury ale investovat neplánují. Tu by měl dodat externí partner, na kterého bude teprve vypsané výběrové řízení. Cílem je nabídnout satelitní služby také dalším evropským operátorům za dostupných a férových podmínek. Evropská komise už v květnu informovala o možnosti vyhrazení části frekvenčního pásma 2 GHz pro satelitní služby evropských společností. Tento návrh ale kritizovala právě SpaceX. Podle společnosti by mohlo dojít k negativnímu dopadu na fungování satelitního připojení na Ukrajině.

Uvidíme kam se plány dostanou, projekt je zatím v plenkách a k možnému ostrému nasazení povede ještě poměrně dlouhá cesta. Operátoři musí nejprve získat potřebné frekvence, vybrat satelitního partnera a dohodnout technické podmínky.

Zdroj: theverge.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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