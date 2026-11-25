Galaxy S26 Ultra; zdroj: Dotekománie
Samsung podle nejnovějších informací pracuje na přepracování živých oznámení v prostředí One UI 9.5. Nový systém, jak se zdá, našel poměrně výraznou inspiraci ve funkci Dynamic Island od Applu a přesouvá interaktivní upozornění přímo do oblasti kolem předního fotoaparátu. Novinka by se mohla poprvé objevit u připravované řady vlajkových telefonů Galaxy S27, které by měly dorazit začátkem příštího roku.
Samsung údajně pracuje na vylepšení živých oznámení
Změny si všimli kolegové z webu SamMobile, kteří získali snímky a videa z raných verzí systému One UI 9.5. Samsung v nich přesouvá současnou funkci Now Bar z levé části stavového řádku do středu obrazovky. Nový interaktivní prvek by měl zobrazovat například běžící časovač, přehrávání hudby nebo stav svítilny. Klepnutím na něj dojde k rozbalení a uživatel získá přístup k dalším ovládacím prvkům. Oproti současné podobě má být menší a nabídne také výraznější zaoblení rohů.
Změnit by se měl rovněž způsob přepínání mezi aktivními činnostmi. Zatímco nyní Samsung používá svislá gesta, nově bude možné mezi jednotlivými upozorněními přecházet vodorovným přejetím prstu. Výhodou je také podpora aplikací třetích stran prostřednictvím stávajícího systému Live Notifications.
Samsung současně také připravuje novou funkci Moment effects, která má přinést animované efekty kolem čočky předního fotoaparátu. V testovací verzi se zatím objevila podpora sportovních událostí v rámci služby Google Sports. Samsung již zpřístupnil první beta verzi One UI 9.5 pro řadu Galaxy S26, popisované změny však zatím zůstávají ve vývoji. Jejich premiéra se očekává s uvedením Galaxy S27, které je již za dveřmi a ze kterého by se následně nové funkce mohly rozšířit také na starší zařízení.
Zdroj: androidheadlines.com
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