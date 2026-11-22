Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra; zdroj: Dotekománie
Delší dobu se spekulovalo o změně vedení ve společnosti Apple a samozřejmě to bylo popíráno, ale nakonec ke změně došlo. Nově Apple vede John Ternus. To jen tak pro začátek a nikdo by asi nečekal, že i v tomto ohledu budou některé firmy „kopírovat“ stejný postup. Nakonec se tak děje, a to konkrétně u Samsungu.
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Trochu větší „škatulata, hejbejte se“
Samsung se rozhodl udělat větší rošádu než Apple. Ve vedení jednotlivých divizí došlo ke změně vedení. Od roku 2020 vedl divizi Samsung MX (Mobile eXperience), která stojí za mobilními telefony, TM Roh. Ten stále zůstává ve firmě, jen mění pozici. Zůstává generálním ředitelem celého Samsungu. Won-Joon Choi nově povede Samsung MX. Ten byl ostatně provozním ředitelem této divize od roku 2025 a stál za uvedením série Galaxy S26 a Galaxy Z Flip8 / Z Fold8 na trh. Přechod pod něj tak bude plynulý.
TM Roh si mimo jiné ještě ponechává pod svými křídly Samsung DX (Device eXperience). Není to ale všechno, další změny jsou u paměťové divize, stejně tak u System LSI. Samsung má i nového technického prezidenta a technického ředitele u divize Device Solutions (DS).
Rozhodně nejde jen o jednoduchou výměnu a firma si prošla poměrně složitým přeuspořádáním. Ve všech změnách se dá pozorovat, že došlo spíše k odměnám za úspěšné vedení jednotlivých částí. Nedá se předpokládat, že by něco z toho mělo okamžitý efekt na fungování Samsungu. Asi nelze očekávat ani nějaké dramatické novinky.
Zdroj: gsmarena.com
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