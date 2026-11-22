iPhone Duo (vpravo) vs. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (vlevo); zdroj: Dotekománie
Porovnali jsme fotoaparáty dvou nejdražších skládacích telefonů Samsungu a Applu. Podívali jsme se, jak si vede Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ve srovnání s iPhonem Duo. Ano, možná to není úplně fér boj, protože iPhone Duo má o jeden foťák méně, ale cenovka obou dvou skládaček je téměř identická. Zároveň jsme chtěli porovnat to nejlepší, co daný výrobce vždy v nabídce má. Jak si tyto dva rivalové vedou? Kdo z nich fotí v praxi lépe?
Galaxy Z Fold8 Ultra vs. iPhone Duo
Než se dostaneme na výsledky, pojďme se podívat na trochu teorie, jakou fotovýbavu máme. Zatímco Galaxy Z Fold8 Ultra nabízí stejný snímač stejné velikosti (1/1.3“) jako Galaxy S26 Ultra, u iPhone Duo tomu tak není. Apple nasadil do jeho skládačky trochu menší senzor (1/1.56“). Přitom jeho top iPhone 18 Pro Max má snímač velikosti skoro jako Samsung (1/1.28“).
Není to ale jen o velikosti. Samsung nabízí rozlišení 200 Mpx, zatímco Apple 48 Mpx. Finální snímky jsou ale v obou případech zhruba 12 Mpx. Zajímavější je ohnisko neboli kolik se toho do záběru vejde. Apple iPhone Duo má 26mm, zatímco Fold8 Ultra 23mm. To zní jako malý rozdíl, v realitě to lze ale na pořízených snímcích vidět. Vypadá to, jako bych se Samsungem udělal krok dozadu při focení. Telefony ale byly vedle sebe. U hlavního snímače pak stabilizace hraje ve prospěch iPhonu, ten má sensor-shift OIS.
To bychom měli hlavní snímač, dále tu máme na obou ultra širokoúhlý snímač. Ten je na obou telefonech v podstatě stejně velký (1/2.5“), má úhel záběru 120 stupňů a rozlišení kolem 50 Mpx. Nakonec tu máme teleobjektiv. Ten se však nachází pouze na Galaxy Z Fold8 Ultra, iPhone Duo bohužel žádný nemá a to je za mě velká škoda. Samsung zde tedy spoléhá na trojnásobné optické přiblížení s poměrně malým starším senzorem s rozlišením pouze 10 Mpx. Na skládačkách jiných značek jsme přitom viděli už i mnohem lepší teleobjektivy. Stále tu však je, a to je velké plus.
Specifikace
|Parametr
|iPhone Duo
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|Hlavní (širokoúhlý) fotoaparát
|Rozlišení
|48 Mpx (Fusion)
|200 Mpx
|Ohnisko (ekv.)
|26 mm
|23 mm
|Clona
|ƒ/1.6
|ƒ/1.7
|Stabilizace
|OIS s posunem snímače
|OIS
|Max. video
|4K Dolby Vision 120 fps
|8K 30 fps
|Ultraširokoúhlý fotoaparát
|Rozlišení
|48 Mpx (Fusion)
|50 Mpx
|Ohnisko (ekv.)
|13 mm
|neuvedeno
|Clona
|ƒ/2.2
|ƒ/1.9
|Zorné pole
|120°
|120°
|Max. video
|4K 60 fps
|4K 60 fps
|Teleobjektiv
|Teleobjektiv
|Nemá
|Ano, 10 Mpx
|Clona
|—
|ƒ/2.4
|Stabilizace
|—
|OIS
|Zorné pole
|—
|36°
|Přiblížení
|2× výřez (12 Mpx), digitálně 10×
|3× optické
Výsledné snímky
Pojďme se konečně podívat, jak fotí oba telefony vedle sebe. Všechny fotky jsou foceny z ruky, tak jak fotí většina běžných uživatelů a na automatický režim. Hned na prvních snímcích za podzimního mlhavého počasí lze pozorovat o něco živější barvy na Samsung telefonu. Zároveň lze vidět, že iPhone více ponechal mlhu mlhou a má také menší úhel záběru u hlavního snímače níže.
Ultra širokoúhlý snímač
Hledat rozdíly mezi oběma telefony u hlavního snímače ve dne je jinak poměrně náročné, úroveň detailů je velmi podobná. Na iPhone Duo jsou fotky jinak celkově mírně teplejší. Samsung se snaží mít nebe obecně více prokreslené a modřejší, což je občas na škodu. Hezky je tento rozdíl vidět na snímku níže. U ultra širokoúhlého snímače jsem si ale občas říkal, že má snímky iPhone Duo až moc tmavé a líbí se mi zase prokreslení stínů na Galaxy Z Fold8 Ultra.
Teleobjektiv
Tohle samozřejmě není úplně fér srovnání, ale přesto jsem se rozhodl porovnat 3x zoom. Na Samsungu se využije dedikovaný teleobjektiv, na iPhone je to výřez z hlavního snímače. Jakkoliv při přiblížení je jasně vidět, že více detailů má korejský výrobce, iPhone Duo mě zde potěšil za mě hezčím barevným naladěním.
Noc
Noční snímky jsou většinou teprve výzva pro dnešní telefony. Překvapivě za umělého LED osvětlení moderními lampami pouličního osvětlení se výsledné snímky tolik neliší. Pokud budu snímek níže hodně zkoumat, lze si všimnout prokreslenějších světlejších stínů na Galaxy Z Fold8 Ultra.
Výraznější rozdíl i v barevném naladění přichází u sodíkových lamp na vesnici. Tyto lampy Samsung už roky vždy ladí do zeleného odstínu. Apple a jeho iPhone je ponechává více oranžové, což je za mě ta správnější přirozenější volba.
Noc – Ultra širokoúhlý snímač
Při focení v interiéru za horšího světla ultra širokoúhlým snímačem, ale i venku mi přijde, že Fold8 Ultra má snímky o něco detailnější. Například na fotce ulice níže si lze přečíst bílý nápis na lešení na domě vlevo, na iPhone Duo je tento nápis nečitelný.
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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