Někteří majitelé iPhonu Duo reportují problémy i u vyměněných kusů. Že by Apple první generaci ohebných telefonů nezvládl?

• 14. 11. 2026#iOS #Smartphony
Někteří majitelé iPhonu Duo reportují problémy i u vyměněných kusů. Že by Apple první generaci ohebných telefonů nezvládl?

iPhone Duo; zdroj: Dotekománie

Apple letos vstoupil do segmentů skládacích telefonů s modelem iPhone Duo. Ten byl netrpělivě očekáván mnoha fanoušky jablečných zařízení. Bohužel prakticky ihned po uvedení začali první majitelé reportovat problémy s poškozením v místě ohybu displeje. Ani několik týdnů po uvedení na trh není situace lepší.

iPhony Duo se potýkají s konstrukčními problémy i týdny po uvedení

Apple závadu oficiálně přiznal a začal poškozená zařízení vyměňovat, na internetu se ale nadále objevují nové případy. Někteří majitelé navíc hlásí stejný problém i u vyměněných telefonů. Problémy se začaly objevovat krátce po zahájení prodeje iPhonu Duo, který byl zahájen 23. října. Uživatelé popisovali praskliny podél ohybu vnitřního displeje, které často doprovázely vadné pixely nebo výrazná nefunkčnost zobrazení. Někteří majitelé uvedli, že nedošlo k žádnému poškození a závada se projevila během pouhého běžného používání.

Podle nejnovějších příspěvků na Redditu problém přetrvává. Jeden z uživatelů například uvedl, že mu Apple vyměnil vadný kus za nový, který se však během necelých 24 hodin poškodil úplně stejným způsobem. Podobné zkušenosti popisují i další majitelé, kterým telefon přestal správně fungovat po několika dnech používání.

Iphone Duo 1

Zdroj: Phone Arena

 

Mezi uživateli se proto problému začalo říkat Crackgate. Podle zjištění může závada souviset s konstrukcí skládacího mechanismu, jehož součásti by mohly vytvářet nadměrný tlak na displej. Přesnou příčinu však Apple zatím veřejně nepotvrdil. Společnost již dříve uvedla, že o problému ví, ale podle jejích informací postihuje pouze malé množství zařízení. Zákazníkům doporučuje kontaktovat podporu, která zajistí výměnu vadného telefonu.

Iphone Duo

Zdroj: Phone Arena

Opakující se případy nicméně vyvolávají otázky, zda se Applu podařilo příčinu závady odstranit. Zdá se, že první generace trpí klasickými „porodními“ problémy, které provázejí mnoho podobných kroků v inovacích. Na místě je tak možná s koupí první generace radši počkat, než Apple tyto problémy odladí v podobě druhé generace.

Zdroj: phonearena.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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