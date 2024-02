Samsung představil Galaxy Fit3, nový chytrý náramek po 4 letech

Zdroj: Samsung

Už jsou to čtyři roky, co Samsung naposledy představil chytrý náramek Galaxy Fit2. Až nyní přichází nástupce v podobě Galaxy Fit3, ale možná bychom tento model tentokrát zařadili mezi hodinky, hlavně kvůli samotnému displeji, který je značně větší oproti původními modelu.

Samsung představil Galaxy Fit2, náramek za 1399 Kč

Galaxy Fit3

Sasmung sice zveřejnil Galaxy Fit3, ale novinka se nedočkala nějaké velké události. Spíše dochází k postupnému představování na jednotlivých trzích skrze tiskové zprávy. Je to zvláštní rozhodnutí, když vezmeme v potaz, že se jedná o značný skok. Jak už jsme zmínili, displej narostl na 1,6 palců, ale není to jediná velká změna. Hmotnost stoupla na 18,5 gramů (bez řemínku) a místo plastu došlo na použití hliníku, co se týče samotné konstrukce.

Nechybí podpora pro cvičení a spaní, ale navíc je zde i detekce pádu. Chybí ale NFC, GPS a ani nemá Galaxy Fit3 mikrofon, takže nejde použít pro telefonování, nebo pro hlasové povely. Bohužel není obsažen ani reproduktor, takže zbývá jen vibrační mechanismus pro upozorňování. Náramek zvládá měřit jen tep a okysličení krve, nic pokročilejšího zde není.

Softwarovou stránku zde zajišťuje FreeRTOS a o konektivitu se stará Bluetooth 5.3. Co se týče displeje, byla použita technologie AMOLED a rozlišení je 256 x 402 pixelů. Uvnitř je 16 MB RAM a 256 MB prostoru pro data. Dle výrobce vydrží náramek až 13 dnů používání na jedno nabití. Co se týče ceny, zatím nebyla zveřejněna.

Aktualizováno: Samsung nás informoval, že náramek jde do prodeje od 23. února za cenu 1 499 Kč.

