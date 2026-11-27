Zdroj: CloudSEK
Další malware si brousí zuby na váš telefon. Bezpečnostní výzkumníci odhalili nového „záškodníka“, jenž cílí na Android a nese jméno Bazuka. Při jeho útoku nic nepoznáte. Svoji činnost totiž skrývá za snímek obrazovky.
Co vidíte na obrazovce, není reálné
Nizozemská bezpečnostní firma ThreatFabric ke konci října narazila při vyšetřování trojského koně zneužívajícího NFC pro krádež bankovních údajů na nový malware. Bazuka přitom není samostatnou aplikací, ale celou platformou o 23 modulech. Ty zvládnou opravdu mnoho včetně zaznamenávání toho, co píšete, čtení SMS, přesměrování hovorů, sledování polohy či zapínání kamery a mikrofonu.
Široké spektrum škodlivých funkcionalit však není tím nejzajímavějším na malwaru. Zákeřnost Bazuky totiž spočívá ve způsobu, jakým se dokáže maskovat. Malware zachytí vaši domovskou či zamykací obrazovku a zobrazí ji přes rozhraní telefonu. Zatímco se koukáte na nečinný displej, skript právě proklikává třeba vaši bankovní aplikaci.
Dokáže si rovněž zapnout možnosti pro vývojáře, aktivovat bezdrátové ladění a v případě potřeby se sám zničit. Ve svém ovládacím panelu pak útočníci za pomoci umělé inteligence vybírají jednotlivá zařízení a oběti na základě toho, jak zajímavým cílem se jeví. Kdo za Bazukou stojí, je v tuto chvíli nejasné. Rozhraní panelu je však napůl v ruštině a angličtině. Do telefonů se pak malware dostává přes falešné aplikace, například „prémiovou“ verzi TikToku.
Zdroj: thehackernews.com
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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