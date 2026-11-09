Oppo odtajňuje další generaci tabletu Pad Air

Oppo Pad Air6 | Zdroj: Oppo
Společnost Oppo spouští systém předobjednávek k novému tabletu, který v aktualizované podobě vychází po roce od uvedení jeho předchůdce. Čerstvá novinka s názvem Pad Air6 odhaluje všechny podstatné informace včetně designového zpracování. Čínský výrobce bude chtít oslovit co nejširší publikum, přičemž rozhodující slovo na konci dostane až upřesněná prodejní cena.
Sázka na jednoduchost
V přední části dominuje 12,1palcový LCD displej dosahující na 2,8K rozlišení a variabilní obnovovací frekvenci do výše 120 Hz. Dále ještě při videohovorech využijete 8MPx kamerku. Hardwarovou stránku zastupuje čipová sada Dimensity 7360 Super od MediaTeku, kterou kombinují se třemi rozdílnými konfiguracemi paměti (8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB). Nicméně pouze SIM verze podporuje paměťové microSD karty.
Zařízení na zádech nese osamocený 8MPx objektiv fotoaparátu a především 10 050mAh článek baterie, u něhož naleznete technologii rychlého 33W nabíjení. Softwarová část přináší operační systém Android 17 pod vlastním rozhraním ColorOS 17, které obsahuje spoustu funkcí usnadňujících kancelářskou práci. Za pozornost také stojí čtveřice reproduktorů a dva mikrofony.
Prodej oficiálně odstartuje v pondělí 16. listopadu, kdy zjistíme konečné cenovky. Každopádně poznáme dvě barevné verze (modrou, stříbrnou) a ke všemu i variantu Soft Light, která nabídne matný displej s antireflexní úpravou.
Zdroje: opposhop.cn, gizmochina.com
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