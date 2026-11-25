Vivo S70 Pro | Zdroj: GSMArena
Chystaná další generace řady S od čínské firmy Vivo dává v krátkém časovém horizontu nahlédnout pod pokličku u druhého zástupce. Přitom teprve před pár dny došlo k úniku informací kolem základního modelu s označením S70. Dnes přichází na řadu zařízení nesoucí název S70 Pro, kde dokonce známe první klíčový rozdíl.
Lepší střed
Vivo S70 Pro by mělo disponovat plochým LTPS OLED displejem o úhlopříčce 6,59 palce, který bude dosahovat na 1,5K rozlišení. Do hardwarové části plánují nasadit osmijádrový procesor Snapdragon 8s Gen 4 od Qualcommu. Samotná konstrukce se dočká kovového rámečku a splní nároky certifikace odolnosti IP69.
Bateriový článek s kapacitou 7 000 mAh dostane technologii rychlého nabíjení okolo 90 W. První zveřejněná fotografie telefonu odhaluje sestavu tří objektivů fotoaparátu, kde hlavní slovo bude mít 200MPx objektiv. K němu ještě připojí 64MPx teleobjektiv LYT-610 od Sony s technologií OIS a 8MPx ultraširokoúhlý snímač.
Výrobce údajně připravuje podporu vlastního 200mm externího telekonvertoru, čímž dosavadní série X přestane být exkluzivní pro tento poměrně zajímavý doplněk na mobilní fotografování. V každém případě posledním dílkem do dnešní skládačky je 50MPx selfie kamerka.
Model S70 Pro bude pravděpodobně dostupný pouze v Číně. Nicméně v globálním měřítku jej poznáme v pozdější době jako Vivo V90 Pro a ani český trh by nemusel minout, protože aktuální série V70 je u nás k dispozici.
Zdroje: gsmarena.com, 91mobiles.com
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