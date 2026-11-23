Zdroj: Google
Možnosti komunikace jsou dnes rozličné. Kromě posílání běžného textu se nabízí emotikony, samolepky, hlasové vzkazy a také animované obrázky známé jako GIF. Tvůrci AI nástrojů si zřejmě řekli, že jejich chatboti musí umět generovat právě GIF soubory, aby byli uživatelé spokojenější.
Návrat GIFů nebo nepochopení?
První jsme se dočkali u OpenAI. Firma představila svůj nejnovější model pro generování obrázků Images 2.6, který je dostupný v ChatGPT, Codex a také v API. Kromě různých vylepšení se firma pochlubila možností generování animovaných obrázků. Nejenže si můžete vytvořit něco originálního, ale také rozpohybovat existující fotky.
Záhy přišla odpověď od Googlu, který pro generování naopak používá Gemini Omni 1.2 Flash, tedy model pro generování videí. I v tomto případě lze použít vlastní obsah nebo si vygenerovat zcela nový.
Obě společnosti si zřejmě myslí, že mnozí si chtějí vytvořit originální GIF animace, ale dle mého názoru nebudou tyto novinky moc úspěšné. GIF animace v komunikaci většinou mají základ v nějakém videu nebo filmu, či seriálu. Nese s sebou tedy nějaký dodatečný význam. Možná by se firmy měly soustředit na jiná vylepšení než právě tyto typy úkolů.
Zdroje: openai.com, androidauthority.com, x.com
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