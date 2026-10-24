ChatGPT nově umožní uzamknout citlivý obsah pomocí PINu nebo Face ID

Zdroj: GPT-Images
Funkce uzamknutí chatu míří do ChatGPT. Bezpečnostní funkce se tak rozšiřuji o další užitečnou. Vedle dočasného chatu, který uchovává konverzace pouze po omezenou dobu a data v něm neslouží pro trénování modelů OpenAI přidává další novinku. To jsou takzvané Locked Chats – Uzamknuté chaty. Tato funkce umožňuje chránit vybrané konverzace. Uživatelé si nově mohou zamknout konkrétní chaty pomocí čtyřmístného PINu nebo biometrického ověření.
Uzamčené chaty míří do ChatGPT
Novinka umožňuje přesunout vybrané konverzace do zabezpečené sekce uzamčených chatů, která bude součástí nabídky projektů. Zamčené chaty se nebudou zobrazovat v historii, připnutých konverzacích ani ve výsledcích vyhledávání. Pro jejich otevření bude nutné zadat zvolený čtyřmístný PIN. Pokud bude uživatel ChatGPT používat také na telefonu s Androidem nebo iOS bude možné využít také biometrické ověření, například Face ID, Touch ID nebo otisk prstu na Androidu. Funkce by mohla být užitečná pro uživatele, kteří sdílejí ať počítač, nebo telefon s dalšími osobami a chtějí mít konkrétní chaty chráněné.
Aktivace je jednoduchá. V nabídce se třemi tečkami u konkrétního chatu bude stačit vybrat z nabídky položku „Uzamknout chat“. Je důležité upozornit, že zamčení konverzace neznamená to, že by takový chat byl opatřen nějakým koncovým šifrováním.
OpenAI nadále uchovává data podle nastavených pravidel, což je dnes neomezeně, pokud historii chatů nesmažeme, nebo 30 dní pro dočasný chat. Funkce uzamčeného chatu nemá ani vliv na využívání obsahu k trénování modelů.
Pokud chat uživatel uzamkne pomocí PINu a ten zapomene, je zde poměrné zásadní omezení. Pokud jej uživatel resetuje, chaty budou nenávratně odstraněny včetně všech souvisejících souborů. Obnovit je v takovém případě nebude možné přes zákaznickou podporu. PIN ale bude možné změnit, pakliže budeme znát původní.
Uzamčené chaty se postupně zpřístupňují pro všechny tarify pro tarify, takže nezoufejte pokud jí zatím ve vaší aplikaci nevidíte. Dostane se tam během následujících dní.
Zdroje: engadget.com, help.openai.com
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