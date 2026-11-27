Zdroj: Industryweek.com
Ve zkratce:
- Americká porota uznala společnost Huawei vinnou z krádeže obchodního tajemství a bankovních podvodů
- Firma byla shledána vinnou v 10 z 12 bodů obžaloby, hrozí jí miliardové sankce
- Huawei rozhodnutí soudu odmítá, trvá na své nevvině a plánuje se proti rozsudku odvolat
Společnost Huawei, která je známá jako svého času jedním z nejvýznamnějších výrobců chytrých telefonů, prohrála důležitý soudní spor ve Spojených státech. Porota v New Yorku společnost 24. listopadu uznala vinnou ze spiknutí za účelem krádeže obchodního tajemství, bankovních podvodů a dalších trestných činů. Rozhodnutí završilo několikaleté vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti a společnosti nyní hrozí finanční sankce v řádu miliard dolarů.
Huawei podle poroty kradl technologie konkurence
Americké ministerstvo spravedlnosti vzneslo obvinění již v roce 2019. Huawei podle žalobců systematicky získával obchodní tajemství a informace o technologiích konkurenčních společností, které následně využíval při vývoji vlastních produktů. Mezi předloženými důkazy figurovalo například použití programového kódu, který konkurence používala v síťových směrovačích. Vyšetřování se zaměřilo také na obchodování se zeměmi podléhajícími americkým sankcím, především s Íránem. Huawei měl podle obžaloby poskytovat bankám a americkým úřadům nepravdivé informace, aby své obchodní aktivity mohl lépe zamaskovat.
Porota nakonec konstatovala, že jsou Huawei a jeho dceřiné společnosti vinnými v 10 z 12 bodů obžaloby. Současně je však osvobodila od závažného obvinění ze zločinného spolčení podle zákona RICO, který americké úřady běžně používají proti organizovanému zločinu. Rovněž se neprokázalo ani spiknutí za účelem maření spravedlnosti.
Huawei verdikt odmítá a plánuje odvolání
Huawei rozhodnutí soudu kritizuje a upozorňuje především na zproštění obvinění ze zločinného spolčení. Podle společnosti americká prokuratura neoprávněně prezentovala dřívější obchodní spory jako důkaz systematické trestné činnosti. Firma tvrdí, že pět případů týkajících se obchodního tajemství již v minulosti vyřešila v rámci občanskoprávních sporů. Její právní zástupce Brian Heberlig potvrdil, že se Huawei proti rozsudku hodlá odvolat.
Jaké bude mít celá kauza dopady na podnikání společnosti zatím není jasné. Huawei již několik let čelí přísným americkým obchodním omezením a jeho produkty podléhají restrikcím ze strany Federální komise pro komunikace (FCC). Tyto další skutečnosti mohou ještě víc znesnadnit již tak komplikovanou situaci.Finální vynesení trestu je naplánováno na 14. září příštího roku.
Zdroj: engadget.com
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