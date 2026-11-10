Novinky v Google Fotkách: snadnější správa RAW souborů a více klidu při prohlížení

Zdroj: Google
Google Fotky asi patří mezi jednu z nejdůležitějších uživatelských služeb na Androidu. Díky tomu se vývojáři hodně starají o ladění a vylepšování. Tentokrát zde máme dvě funkce, přičemž na jedné se pracuje a druhá by mohla být již nyní na vašem mobilu.
Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa
Jedna novinka nyní, na další se pracuje
Skrze stránky podpory se kolikrát dozvíme o nových funkcích, které jsou nebo budou velmi brzy dostupné v aplikacích a službách Googlu. Tentokrát jsme se dozvěděli, že funkce Vzpomínky dostane jedno celkem dobré nastavení. Aktuálně totiž při prohlížení Vzpomínek dochází k přehrávání hudby, což může být rušivé.
Na toto se vývojáři zaměřili a přidávají do nastavení aplikace novou možnost vypnutí zvuků u Vzpomínek. Jedná se o globální nastavení pro všechny, i pro závěrečný roční přehled.
Někteří takovou možnost ocení. Co by mohlo potěšit větší nadšence do focení, je chystaná změna týkající se RAW snímků. Pokud využíváte tento formát pro focení, tak rozeznat takové snímky od běžných je jednoduché v Google Fotkách, jelikož RAW fotky mají v pravém horním rohu text „RAW“. Aplikace ale obsahuje části kódu, které naznačují, že právě takové snímky dostanou svou vlastní sekci ve Sbírkách. Díky tomu bude možné zobrazit jen RAW fotky a nebude nutné je odlišovat od běžných.
Zdroje: androidauthority.com, support.google.com, 9to5google.com
Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?
Komentáře