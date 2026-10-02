Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa

• 2. 10. 2026#Android #Aplikace
Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé novinky v aplikaci Fotky od Googlu jsou dostupné jen pro omezené množství uživatelů, případně jsou omezeny na některé země. Nedávno byla zveřejněna série změn, které se postupně dostanou k uživatelům, ale jak ukazuje zdrojový kód, chystá se další vylepšení.

Google Fotky přinášejí funkci Nálad a nástroj pro anonymizaci snímků

Do rytmu

Kromě možnosti prohlížení, úprav a vylepšování nabízí Google Fotky i možnost tvorby koláží a třeba i videí. Aktuálně můžete vytvořit například výběrové video, které může být založené na vybraných fotkách, nebo si vše můžete zjednodušit automatickým výběrem například podle konkrétní osoby nebo osob.

Po vytvoření základní sekvence se nabízí různé editační nástroje, a to i přidání hudby. Ta ale nemusí dobře působit, zejména s ohledem na frekvenci střídání snímků. Zdrojový kód aplikace odhaluje, že vývojáři pro takový případ chystají funkci „Beat Match“, jak můžete vidět níže na prvním snímku. Stačí jen označit danou skladbu a pak zapnout funkci.

Google Photos Highlight Videos new Beat Match feature 2 486w 1080h jpg Google Photos Highlight Videos new Beat Match feature 1 486w 1080h jpg

Zdroj: androidauthority

Aplikace pak předělá časovou linii fotek tak, aby přechody mezi nimi odpovídaly tempu skladby. Tím se docílí jinak pracné synchronizace. Systém není rigidní, takže nebude nutně čekat na další bod v rytmu, takže se budou fotky střídat průběžně. Jakoby zde byla snaha, aby výměna zapadala na nejbližší změnu ve zvuku. Zatím ale nelze říci, kdy bude vše hotové. Novinka není ani v beta testování.

Zdroj: androidauthority.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Zdražování! Konec nudných telefonů? 🤯 Velký update pro Apple Zdraví a AI do každé domácnosti 🤖

Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?

Načítání ankety...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

reklama
nejpripojeni
Satechi

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim