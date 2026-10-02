Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa

Zdroj: Dotekomanie.cz
Některé novinky v aplikaci Fotky od Googlu jsou dostupné jen pro omezené množství uživatelů, případně jsou omezeny na některé země. Nedávno byla zveřejněna série změn, které se postupně dostanou k uživatelům, ale jak ukazuje zdrojový kód, chystá se další vylepšení.
Google Fotky přinášejí funkci Nálad a nástroj pro anonymizaci snímků
Do rytmu
Kromě možnosti prohlížení, úprav a vylepšování nabízí Google Fotky i možnost tvorby koláží a třeba i videí. Aktuálně můžete vytvořit například výběrové video, které může být založené na vybraných fotkách, nebo si vše můžete zjednodušit automatickým výběrem například podle konkrétní osoby nebo osob.
Po vytvoření základní sekvence se nabízí různé editační nástroje, a to i přidání hudby. Ta ale nemusí dobře působit, zejména s ohledem na frekvenci střídání snímků. Zdrojový kód aplikace odhaluje, že vývojáři pro takový případ chystají funkci „Beat Match“, jak můžete vidět níže na prvním snímku. Stačí jen označit danou skladbu a pak zapnout funkci.
Aplikace pak předělá časovou linii fotek tak, aby přechody mezi nimi odpovídaly tempu skladby. Tím se docílí jinak pracné synchronizace. Systém není rigidní, takže nebude nutně čekat na další bod v rytmu, takže se budou fotky střídat průběžně. Jakoby zde byla snaha, aby výměna zapadala na nejbližší změnu ve zvuku. Zatím ale nelze říci, kdy bude vše hotové. Novinka není ani v beta testování.
Zdroj: androidauthority.com
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