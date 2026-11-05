Slevy až 50 % na monitory, herní periferie a vybavení pracovny: Alza zlevňuje značky Rapture, AlzaPower a AlzaErgo

E-shop Alza.cz spustil novou vlnu slev na své privátní značky Rapture, AlzaPower, AlzaErgo a Eternico. V akci je kompletní vybavení pro herní koutek i domácí kancelář se slevami dosahujícími až 50 %. Výběr zahrnuje rychlé herní monitory, mechanické klávesnice, ultralehké myši, ergonomická ramena i výkonné GaN nabíječky.
Herní monitory
Základem plynulého hraní je kvalitní obrazovka s rychlou odezvou. V aktuální nabídce značky Rapture jsou modely s úhlopříčkou od 23,8 do 31,5 palce, které disponují Fast IPS nebo Fast VA panely. Nechybí obnovovací frekvence až 240 Hz pro kompetitivní tituly ani detailní 4K Ultra HD rozlišení s vysokým kontrastem.
- 23,8″ Rapture VIDE 24IFF240 (-12 %)
- 27″ Rapture VIDE 27IFF240 (-11 %)
- 31,5″ Rapture VIDE 32VFU160 (-10 %)
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Myši
Mezi zlevněnými periferiemi vynikají ultralehké bezdrátové i drátové herní myši Rapture osazené špičkovými optickými senzory PixArt PAW 3395 a PAW 3950 s rozlišením až 32 000 DPI. Pro celodenní kancelářskou práci bez bolesti zápěstí je v nabídce také drátová vertikální ergonomická myš Eternico s tichými spínači.
- Eternico M400 Vertical Wired bílá (-46 %)
- Rapture PHANTOM, černá (-45 %)
- Rapture LICH, černá (-44 %)
- Rapture GHOUL, černá (-44 %)
- Rapture VENOM V2, černá (-40 %)
- Rapture VENOM V2 STEALTH, black (-40 %)
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Mechanické a kancelářské klávesnice
Hráči ocení kompaktní mechanické klávesnice Rapture v provedeních 75 % a TKL, které šetří místo na stole a nabízejí tiché lineární spínače Gateron či nízkoprofilové spínače Kailh, odolné PBT klávesy a praktický otočný volič hlasitosti. Pro tiché psaní a plynulý multitasking mezi více zařízeními nechybí ani bezdrátová kancelářská klávesnice Eternico s nůžkovou mechanikou.
- Rapture CHARLIE V2 ULTIMATE, Gateron Silent Red, černá – CZ/SK (-44 %)
- Rapture TANGO Wireless, Kailh White Rain LP, černá – CZ/SK (-44 %)
- Rapture UNIFORM Wireless, Gateron G Pro 3.0 Red, černá – CZ/SK (-44 %)
- Rapture UNIFORM, Gateron G Pro 3.0 Red, bílá – CZ/SK (-44 %)
- Eternico K502 Wireless černá – CZ/SK (-38 %)
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Herní a kancelářské židle
Správnou oporu zad při dlouhých herních seancích i celodenní práci zajišťují zlevněné židle Rapture a AlzaErgo. Vybírat lze z herního modelu s unikátní bederní opěrkou i ergonomických kancelářských křesel s prodyšnou síťovinou, 3D područkami a synchronním či houpacím mechanismem.
- Rapture GALLEY černá (-49 %)
- AlzaErgo Chair Streamline 1 šedá (-35 %)
- AlzaErgo Chair Cliff 1 tmavě šedá (-34 %)
- Další slevy najdete zde
Držáky na monitory a vybavení pracovny
Pro lepší ergonomii a dokonalou organizaci pracovního prostoru jsou připraveny produkty AlzaErgo a Rapture. Nabídka zahrnuje masivní stolní ramena pro dva monitory (včetně varianty s integrovanou dokovací stanicí 8 v 1), kloubový nástěnný držák na TV, podstavec pod monitor s vestavěným USB 3.0 rozbočovačem, stolní pegboard i designový stojan na sluchátka.
- AlzaErgo Arm D220S Space Saver stříbrný (-48 %)
- AlzaErgo Arm D50S Heavy Duty stříbrný (-48 %)
- AlzaErgo M190B kloubový 13″-42″ (-48 %)
- Rapture POD černý (-42 %)
- AlzaErgo Riser ER240 USB bílý (-38 %)
- AlzaErgo Pegboard SL20 Desk černý (-34 %)
- AlzaErgo Arm DC50B Heavy Duty DockStation (-33 %)
- Další slevy najdete zde
Nabíječky
Rychlé a bezpečné doplňování energie doma i na cestách obstarají síťové a automobilové nabíječky AlzaPower. Ve slevě jsou kompaktní GaN modely s výkonem až 70 W pro současné napájení notebooků a smartphonů (včetně verze s informačním TFT displejem či cestovního adaptéru s výměnnými vidlicemi) i víceportové rychlonabíječky do autozapalovače.
- AlzaPower Car Charger X520 Fast Charge 18W stříbrná (-48 %)
- AlzaPower Apex T420 35W černá (-40 %)
- AlzaPower Ultimate X480 65W Černá (-35 %)
- AlzaPower Compact A500 20W bílá (-35 %)
- AlzaPower Car Charger X560 Multi Charge 20W šedá (-34 %)
- AlzaPower Ultimate D450 70W Černá (-34 %)
- Další slevy najdete zde
Powerbanky, adaptéry a přívody
Pro propojení konektorů a napájení mimo dosah elektrické sítě jsou v akci redukce, powerbanky a prodlužovací kabely AlzaPower. S poloviční slevou lze pořídit kompaktní USB-C a MFi Lightning adaptéry, nechybí 10 000mAh powerbanka s LCD displejem a výkonem 22,5 W ani pětilitrový prodlužovací přívod s šesti zásuvkami a hlavním vypínačem.
- AlzaPower USB-A (M) to USB-C (F) 3.2 15W 5Gbps stříbrný (-50 %)
- AlzaPower FlexCore USB-A to Lightning MFi černý (-50 %)
- AlzaPower Parade Gen2 10000mAh Power Delivery (22,5W) černá (-35 %)
- AlzaPower Arc prodlužovací přívod 230V 6 zásuvek vypínač 5m černý (-34 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie herního a kancelářského vybavení zaujme také příslušenství pro mobilní fotografy. Praktický stativ a selfie tyč v jednom Eternico Selfie Tripod for MagSafe S500BT (-49 %) s maximální délkou 61 cm využívá magnetické uchycení MagSafe pro iPhony, ale díky přibalenému silikonovému adaptéru poslouží i majitelům ostatních smartphonů.
Kompletní akční nabídku stovek zlevněných produktů najdete přímo na e-shopu Alza.cz, kde nechybí spolehlivé doručení do AlzaBoxů a garance okamžité výměny zboží.
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