Slevy až 50 % na monitory, herní periferie a vybavení pracovny: Alza zlevňuje značky Rapture, AlzaPower a AlzaErgo KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 5. 11. 2026 • 4 minuty čtení#Příslušenství #Smart Home
4 minuty čtení#Příslušenství #Smart Home
Slevy až 50 % na monitory, herní periferie a vybavení pracovny: Alza zlevňuje značky Rapture, AlzaPower a AlzaErgo

E-shop Alza.cz spustil novou vlnu slev na své privátní značky Rapture, AlzaPower, AlzaErgo a Eternico. V akci je kompletní vybavení pro herní koutek i domácí kancelář se slevami dosahujícími až 50 %. Výběr zahrnuje rychlé herní monitory, mechanické klávesnice, ultralehké myši, ergonomická ramena i výkonné GaN nabíječky.

Herní monitory

Základem plynulého hraní je kvalitní obrazovka s rychlou odezvou. V aktuální nabídce značky Rapture jsou modely s úhlopříčkou od 23,8 do 31,5 palce, které disponují Fast IPS nebo Fast VA panely. Nechybí obnovovací frekvence až 240 Hz pro kompetitivní tituly ani detailní 4K Ultra HD rozlišení s vysokým kontrastem.

Myši

Mezi zlevněnými periferiemi vynikají ultralehké bezdrátové i drátové herní myši Rapture osazené špičkovými optickými senzory PixArt PAW 3395 a PAW 3950 s rozlišením až 32 000 DPI. Pro celodenní kancelářskou práci bez bolesti zápěstí je v nabídce také drátová vertikální ergonomická myš Eternico s tichými spínači.

Mechanické a kancelářské klávesnice

Hráči ocení kompaktní mechanické klávesnice Rapture v provedeních 75 % a TKL, které šetří místo na stole a nabízejí tiché lineární spínače Gateron či nízkoprofilové spínače Kailh, odolné PBT klávesy a praktický otočný volič hlasitosti. Pro tiché psaní a plynulý multitasking mezi více zařízeními nechybí ani bezdrátová kancelářská klávesnice Eternico s nůžkovou mechanikou.

Herní a kancelářské židle

Správnou oporu zad při dlouhých herních seancích i celodenní práci zajišťují zlevněné židle Rapture a AlzaErgo. Vybírat lze z herního modelu s unikátní bederní opěrkou i ergonomických kancelářských křesel s prodyšnou síťovinou, 3D područkami a synchronním či houpacím mechanismem.

Držáky na monitory a vybavení pracovny

Pro lepší ergonomii a dokonalou organizaci pracovního prostoru jsou připraveny produkty AlzaErgo a Rapture. Nabídka zahrnuje masivní stolní ramena pro dva monitory (včetně varianty s integrovanou dokovací stanicí 8 v 1), kloubový nástěnný držák na TV, podstavec pod monitor s vestavěným USB 3.0 rozbočovačem, stolní pegboard i designový stojan na sluchátka.

Nabíječky

Rychlé a bezpečné doplňování energie doma i na cestách obstarají síťové a automobilové nabíječky AlzaPower. Ve slevě jsou kompaktní GaN modely s výkonem až 70 W pro současné napájení notebooků a smartphonů (včetně verze s informačním TFT displejem či cestovního adaptéru s výměnnými vidlicemi) i víceportové rychlonabíječky do autozapalovače.

Powerbanky, adaptéry a přívody

Pro propojení konektorů a napájení mimo dosah elektrické sítě jsou v akci redukce, powerbanky a prodlužovací kabely AlzaPower. S poloviční slevou lze pořídit kompaktní USB-C a MFi Lightning adaptéry, nechybí 10 000mAh powerbanka s LCD displejem a výkonem 22,5 W ani pětilitrový prodlužovací přívod s šesti zásuvkami a hlavním vypínačem.

Další zajímavé výběry

Mimo hlavní kategorie herního a kancelářského vybavení zaujme také příslušenství pro mobilní fotografy. Praktický stativ a selfie tyč v jednom Eternico Selfie Tripod for MagSafe S500BT (-49 %) s maximální délkou 61 cm využívá magnetické uchycení MagSafe pro iPhony, ale díky přibalenému silikonovému adaptéru poslouží i majitelům ostatních smartphonů.

Kompletní akční nabídku stovek zlevněných produktů najdete přímo na e-shopu Alza.cz, kde nechybí spolehlivé doručení do AlzaBoxů a garance okamžité výměny zboží.

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