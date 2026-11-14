Slevy na projektory, chytré brýle a VR headsety: Domácí kino i virtuální realita až o polovinu levněji

Aktuální akční nabídka internetového obchodu Alza.cz přináší výrazné cenové zvýhodnění v oblasti moderní zobrazovací techniky a nositelné elektroniky. Zákazníci mohou vybírat ze širokého spektra projektorů rozdělených podle účelu použití – od špičkových 4K modelů pro domácí kino přes kompaktní přenosné varianty až po dostupná řešení do kanceláře či obývacího pokoje – stejně jako z pokročilých AR/VR headsetů a chytrých brýlí. Slevy u vybraných zařízení dosahují až 50 procent.
4K projektory pro domácí kino
Pro náročné filmové fanoušky a milovníky detailního obrazu jsou určeny výkonné projektory s nativním rozlišením 4K UHD. Modely jako Dangbei MP1 Max, soundcore Nebula X1 nebo Dangbei Mars Pro 2 využívají pokročilé laserové či hybridní světelné zdroje s vysokou svítivostí, díky čemuž poskytují ostrý a barevně věrný obraz s úhlopříčkou až 200 palců i v prostorách bez úplného zatemnění. Kompaktní alternativu s poloviční slevou pak představuje Optoma Photon Life PK31 s podporou HDR.
- Optoma Photon Life PK31 (-50 %)
- Dangbei MP1 Max (-34 %)
- soundcore Nebula X1 černý (-28 %)
- Dangbei Mars Pro 2 + stolní držák (-27 %)
- Další slevy najdete zde
Kompaktní a přenosné projektory
Flexibilní promítání doma, na chatě i na cestách zajišťují lehké přenosné projektory s integrovanými chytrými systémy. JMGO N1S Nano se vejde téměř do dlaně a nabízí prostředí Google TV se zvukem Dolby Audio, zatímco XGIMI Vibe One usnadňuje instalaci díky integrované rukojeti, stojanu s rozsahem 160 stupňů a přímé podpoře aplikace Netflix. Pro večerní sledování ve Full HD rozlišení je připraven také model XGIMI MoGo 4 v edici Match Night Collection.
- JMGO N1S Nano (-41 %)
- XGIMI Vibe One (-33 %)
- XGIMI MoGo 4 Match Night Collection (-31 %)
- Další slevy najdete zde
Projektory pro každodenní zábavu i prezentace
Cenově dostupnější kategorii zastupují univerzální modely vhodné jak pro promítání filmů a fotografií, tak pro pracovní či školní prezentace. Značka VANKYO nabízí hned tři zlevněné varianty včetně modelů se systémem Android a nativním Full HD rozlišením. Z nabídky společnosti Acer pak vyčnívá LED model PD1510ic s vysokým kontrastem a kancelářský projektor Acer X1128i se svítivostí 4 500 ANSI lumenů, který zajišťuje dobrou čitelnost i v plně osvětlených zasedacích místnostech.
- VANKYO PERFORMANCE H300A Dark Grey Android (-40 %)
- VANKYO Sunspark 500W Android (-37 %)
- VANKYO Leisure 570B (-36 %)
- Acer PD1510ic (-34 %)
- Acer X1128i (-29 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré brýle a VR headsety
Segment nositelných displejů a virtuální reality zastupují jak samostatné herní headsety, tak lehké brýle pro rozšířenou realitu či každodenní nošení. Pro hraní her a smíšenou realitu jsou určeny oblíbené headsety Meta Quest 3 a Meta Quest 3S. Obří virtuální obrazovku přímo před očima při sledování filmů či práci pak nabízejí brýle XREAL 1S s prostorovým zvukem Bose a model XREAL One AR. Stylovou kombinaci klasických obrouček se samozabarvovacími skly a chytrými funkcemi představují brýle Meta RAY-BAN Wayfarer.
- XREAL 1S (-18 %)
- Meta RAY-BAN Meta Wayfarer (Large) Smart Glasses – Matte Black, Transitions Graphite Green (-14 %)
- Meta Quest 3 (512 GB) (-8 %)
- Meta Quest 3S 256GB (-5 %)
- XREAL One AR (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní přehled zlevněné elektroniky, herního příslušenství i další techniky je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který kromě široké nabídky zajišťuje také rychlé doručení a pohodlné vyzvednutí v síti AlzaBoxů.
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