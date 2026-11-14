Slevy na projektory, chytré brýle a VR headsety: Domácí kino i virtuální realita až o polovinu levněji KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 14. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Smart Home
3 minuty čtení#Smart Home
Slevy na projektory, chytré brýle a VR headsety: Domácí kino i virtuální realita až o polovinu levněji

Aktuální akční nabídka internetového obchodu Alza.cz přináší výrazné cenové zvýhodnění v oblasti moderní zobrazovací techniky a nositelné elektroniky. Zákazníci mohou vybírat ze širokého spektra projektorů rozdělených podle účelu použití – od špičkových 4K modelů pro domácí kino přes kompaktní přenosné varianty až po dostupná řešení do kanceláře či obývacího pokoje – stejně jako z pokročilých AR/VR headsetů a chytrých brýlí. Slevy u vybraných zařízení dosahují až 50 procent.

4K projektory pro domácí kino

Pro náročné filmové fanoušky a milovníky detailního obrazu jsou určeny výkonné projektory s nativním rozlišením 4K UHD. Modely jako Dangbei MP1 Max, soundcore Nebula X1 nebo Dangbei Mars Pro 2 využívají pokročilé laserové či hybridní světelné zdroje s vysokou svítivostí, díky čemuž poskytují ostrý a barevně věrný obraz s úhlopříčkou až 200 palců i v prostorách bez úplného zatemnění. Kompaktní alternativu s poloviční slevou pak představuje Optoma Photon Life PK31 s podporou HDR.

Kompaktní a přenosné projektory

Flexibilní promítání doma, na chatě i na cestách zajišťují lehké přenosné projektory s integrovanými chytrými systémy. JMGO N1S Nano se vejde téměř do dlaně a nabízí prostředí Google TV se zvukem Dolby Audio, zatímco XGIMI Vibe One usnadňuje instalaci díky integrované rukojeti, stojanu s rozsahem 160 stupňů a přímé podpoře aplikace Netflix. Pro večerní sledování ve Full HD rozlišení je připraven také model XGIMI MoGo 4 v edici Match Night Collection.

Projektory pro každodenní zábavu i prezentace

Cenově dostupnější kategorii zastupují univerzální modely vhodné jak pro promítání filmů a fotografií, tak pro pracovní či školní prezentace. Značka VANKYO nabízí hned tři zlevněné varianty včetně modelů se systémem Android a nativním Full HD rozlišením. Z nabídky společnosti Acer pak vyčnívá LED model PD1510ic s vysokým kontrastem a kancelářský projektor Acer X1128i se svítivostí 4 500 ANSI lumenů, který zajišťuje dobrou čitelnost i v plně osvětlených zasedacích místnostech.

Chytré brýle a VR headsety

Segment nositelných displejů a virtuální reality zastupují jak samostatné herní headsety, tak lehké brýle pro rozšířenou realitu či každodenní nošení. Pro hraní her a smíšenou realitu jsou určeny oblíbené headsety Meta Quest 3 a Meta Quest 3S. Obří virtuální obrazovku přímo před očima při sledování filmů či práci pak nabízejí brýle XREAL 1S s prostorovým zvukem Bose a model XREAL One AR. Stylovou kombinaci klasických obrouček se samozabarvovacími skly a chytrými funkcemi představují brýle Meta RAY-BAN Wayfarer.

Kompletní přehled zlevněné elektroniky, herního příslušenství i další techniky je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který kromě široké nabídky zajišťuje také rychlé doručení a pohodlné vyzvednutí v síti AlzaBoxů.

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