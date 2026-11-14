Airbnb by brzy mohlo nabídnout AI asistenta, který pomůže s plánováním a rezervací cest

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Co by to bylo za službu či aplikaci, kdyby nenabídla funkce založené na umělé inteligenci? Pozadu nezůstává ani cestovatelská platforma Airbnb. Ta podle dostupných informací plánuje výrazně rozšířit využití umělé inteligence v rámci své platformy v podobě vlastního AI asistenta. Ten by uživatelům měl pomoci s plánováním dovolené, výběrem ubytování i samotnou rezervací. Novinka by se měla začít postupně rozšiřovat v první polovině příštího roku.
Airbnb plánuje zásadní vylepšení platformy díky integraci s AI
Airbnb na rozdíl od současných řešení AI asistentů sází na trochu jiný přístup. Namísto pouhé textové konverzace chce nabídnout prostředí, které se bude dynamicky přizpůsobovat tomu, co uživatel právě potřebuje. AI agent bude využívat rozsáhlou knihovnu funkcí, mezi které patří mapy, fotografie, kalendáře, srovnání ubytování nebo cestovní itineráře. Na základě uživatelského dotazu z nich v reálném čase sestaví odpovídající rozhraní. V praxi by to pak mohlo fungovat tak, že při hledání dovolené u moře zobrazí vhodné nabídky přímo na mapě, doplní fotografie místa a ubytování a umožní porovnat ceny či dostupné termíny. Uživatelé navíc budou moci možnosti společně probírat s dalšími účastníky cesty a následně provést rezervaci přímo v Airbnb.
Společnost už letos zavedla několik AI funkcí, například vyhledávání pomocí přirozeného jazyka, inteligentní filtry, automaticky generované popisy nabídek nebo porovnávání uložených ubytování. Airbnb vidí svou výhodu především v tom, že zajišťuje celý proces rezervace. Nový asistent tak bude moci pomáhat nejen s plánováním, ale také se změnami rezervací, platbami, vrácením peněz nebo opětovným zajištěním ubytování. Využít přitom může i nepřetržitou zákaznickou podporu. Společnost chce do budoucna vytvořit také prostředí, ve kterém si uživatel naplánuje celou cestu na jednom místě. Kromě ubytování by měl asistent umět postupně pracovat také s hotely, doplňkovými službami a dalšími.
Zdroje: gsmarena.com, news.airbnb.com
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