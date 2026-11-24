Motorola Moto Tag 3 | Zdroj: GSMArena
Obchod Amazon v Itálii a Velké Británii na svých oficiálních stránkách nečekaně vyvěsil v pořadí třetí generaci lokalizačního čipu Moto Tag od společnosti Motorola. Poslední druhá generace sice byla oznámena v lednu letošního roku během každoročního veletrhu CES v Las Vegas, ale právě zveřejněné informace zatím mezi specifikacemi neodhalují žádnou zásadní změnu.
Ve starých kolejích
Připravované zařízení se podle prozatímních informací dočká pouze nových barevných variant a nižší celkové výdrže. Britské stránky počítají s novou bílou barvou Pantone Lucent White. Naopak v Itálii se objevuje fialová barva pod označením Pantone Indigo Blue. Zmiňovaná výdrž pravděpodobně klesne k hranici minimálních 500 dnů. U druhé generace mimochodem uvádí dobu provozu přes 600 dnů.
Zbytek výbavy evidentně zůstává ve stejném složení, což stále znamená technologie UWB nebo vyměnitelná baterie CR2032. Následně za zmínku ještě stojí certifikace odolnosti IP68 a hmotnost 8,5 gramu. Výrobce může všechno potvrdit spíše až v nejbližších týdnech, protože Amazon zmiňuje možné dodání v rozmezí od 28. prosince do 25. března 2027.
Nakonec to částečně nahrává scénáři, že Motorola potvrdí jeho existenci během prosince a první kusy ukáže v lednu na veletrhu CES.
Zdroje: amazon.co.uk, androidauthority.com, gsmarena.com
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