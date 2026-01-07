Motorola zařadila nové doplňky do série Moto

Motorola Moto Sound Flow | Zdroj: Motorola
Každoroční veletrh CES nebyl ochuzen ani o chytrá příslušenství a firma Motorola přivezla najednou ukázat celkem tři zástupce. Vedle nových telefonů nebo hodinek se objevil přenosný reproduktor Moto Sound Flow, dotykové pero Moto Pen Ultra a lokalizační čip Moto Tag 2. U všech novinek můžeme opět počítat s oficiálním prodejem na českém trhu.
Od každého něco
První reproduktor pod značkou Motorola nese jméno Moto Sound Flow a za jeho zvukovou stránkou stojí známá firma Bose. Konstrukci s certifikací IP67 vyplňuje 6 000mAh baterie, která obstarává až 12hodinovou výdrž. Vnitřní audio sestava přináší maximální výkon 30 W. Komunikaci zajišťuje nejen funkce Bluetooth 5.0 či Wi-Fi.
Přítomná technologie UWB dokáže také rozpoznat polohu telefonu a podle toho upravuje směr zvuku. Následně za pozornost ještě stojí 4 mikrofony, kapacitní ovládací tlačítka nebo podpora streamovacích protokolů (AirPlay, Google Cast, Spotify Connect). K dispozici budou dvě barevné varianty (béžová, tmavě modrá) za cenu 199 euro (tj. cca 4 834 Kč).
Pro kreativní uživatele je připraven stylus Moto Pen Ultra, který přichází jako doplněk k nejnovějším telefonům Signature a Razr Fold. Kompatibilitu s jinými zařízeními alespoň nyní nezmiňují nikde. Perem samozřejmě lze psát různé poznámky, kreslit náčrty a kreslit díky ultratenkému hrotu.
Jak bývá dobrým zvykem, tak tužka umí eliminovat dotyk dlaně, detekovat přesný tlak nebo náklon hrotu. Baterie zvládne 3 hodiny nepřetržitého používání a praktické nabíjecí pouzdro prodlužuje výdrž na celkových 24 hodin. Navíc pouhé 2 minuty nabíjení přidá další 1 hodinu provozu. Zájemci si mohou předem připravit 299 euro (tj. cca 7 259 Kč).
Druhá generace lokátoru Moto Tag 2 se může pochlubit technologií UWB a Bluetooth Channel Sounding. V provozu setrvá přes 500 dnů, přičemž čip není odkázán pouze na aplikaci výrobce. Zařízení rovněž podporuje platformu Google Find Hub. Ve výbavě nechybí certifikace odolnosti IP68, funkce vzdálené spouště fotoaparátu či vyhledání telefonu. Cena za jeden kus má činit 39 euro (tj. cca 947 Kč).
Novinky na český trh mají dorazit v průběhu prvního čtvrtletí, kdy zároveň budeme znát doporučené prodejní ceny.
Zdroj: Tisková zpráva
