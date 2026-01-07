Motorola zařadila nové doplňky do série Moto

Motorola zařadila nové doplňky do série Moto2026-01-07T22:00:52+01:00
• 7. 1. 2026#Ostatní

Motorola Moto Sound Flow | Zdroj: Motorola

Každoroční veletrh CES nebyl ochuzen ani o chytrá příslušenství a firma Motorola přivezla najednou ukázat celkem tři zástupce. Vedle nových telefonů nebo hodinek se objevil přenosný reproduktor Moto Sound Flow, dotykové pero Moto Pen Ultra a lokalizační čip Moto Tag 2. U všech novinek můžeme opět počítat s oficiálním prodejem na českém trhu.

Od každého něco

První reproduktor pod značkou Motorola nese jméno Moto Sound Flow a za jeho zvukovou stránkou stojí známá firma Bose. Konstrukci s certifikací IP67 vyplňuje 6 000mAh baterie, která obstarává až 12hodinovou výdrž. Vnitřní audio sestava přináší maximální výkon 30 W. Komunikaci zajišťuje nejen funkce Bluetooth 5.0 či Wi-Fi.

Přítomná technologie UWB dokáže také rozpoznat polohu telefonu a podle toho upravuje směr zvuku. Následně za pozornost ještě stojí 4 mikrofony, kapacitní ovládací tlačítka nebo podpora streamovacích protokolů (AirPlay, Google Cast, Spotify Connect). K dispozici budou dvě barevné varianty (béžová, tmavě modrá) za cenu 199 euro (tj. cca 4 834 Kč).

Moto Sound Flow 1 4752x3168x Moto Sound Flow 3 8000x8000x

Motorola Moto Sound Flow | Zdroj: Motorola

Pro kreativní uživatele je připraven stylus Moto Pen Ultra, který přichází jako doplněk k nejnovějším telefonům Signature a Razr Fold. Kompatibilitu s jinými zařízeními alespoň nyní nezmiňují nikde. Perem samozřejmě lze psát různé poznámky, kreslit náčrty a kreslit díky ultratenkému hrotu.

Jak bývá dobrým zvykem, tak tužka umí eliminovat dotyk dlaně, detekovat přesný tlak nebo náklon hrotu. Baterie zvládne 3 hodiny nepřetržitého používání a praktické nabíjecí pouzdro prodlužuje výdrž na celkových 24 hodin. Navíc pouhé 2 minuty nabíjení přidá další 1 hodinu provozu. Zájemci si mohou předem připravit 299 euro (tj. cca 7 259 Kč).

Moto Pen Ultra 2 4667x4667x Moto Pen Ultra 1 8000x8000x

Motorola Moto Pen Ultra | Zdroj: Motorola

Druhá generace lokátoru Moto Tag 2 se může pochlubit technologií UWB a Bluetooth Channel Sounding. V provozu setrvá přes 500 dnů, přičemž čip není odkázán pouze na aplikaci výrobce. Zařízení rovněž podporuje platformu Google Find Hub. Ve výbavě nechybí certifikace odolnosti IP68, funkce vzdálené spouště fotoaparátu či vyhledání telefonu. Cena za jeden kus má činit 39 euro (tj. cca 947 Kč).

Novinky na český trh mají dorazit v průběhu prvního čtvrtletí, kdy zároveň budeme znát doporučené prodejní ceny.

Moto Tag 2 2 8000x8000x Moto Tag 2 1 8000x8000x

Motorola Moto Tag 2 | Zdroj: Motorola

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat