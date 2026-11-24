Robotické vysavače a chytré spotřebiče
Moderní spotřebiče dokážou ušetřit obrovské množství času i námahy. V aktuálním výběru vynikají především pokročilé robotické vysavače s přesnou LiDAR navigací a samočisticími stanicemi, které doplňuje prostorná chytrá chladnička s pokročilým monitoringem spotřeby.
- Roborock Saros 20 Černý (-44 %) – Ultratenký robotický vysavač s mopem (výška 7,98 cm), LiDAR navigací a výdrží 200 minut.
- Electrolux ER81UW3SW Ultimate 800 (-41 %) – Robotický vysavač s mopem pro suché i mokré čištění, kamerovou navigací a automatickým vysypáváním.
- SAMSUNG RS80F67KCTEO (-39 %) – Chytrá americká lednice s podporou SmartThings, objemem 634 l a tichým chodem.
- Dreame X60 Ultra Complete Černý (-37 %) – Vlajkový model vysavače s HEPA filtrem, samočisticí stanicí a rychlým nabíjením.
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Chytré vytápění a úspora energií
Optimalizace teploty v domácnosti je klíčem ke snížení účtů za energie. Současná nabídka přináší cenově dostupné startovací sady i samostatné termostatické hlavice s geolokací a širokou podporou hlasových asistentů.
- Tado Starter Kit chytrý kabelový termostat + 2x hlavice (-40 %) – Kompletní sada kabelového termostatu a dvou hlavic s geolokací a integrací do chytré domácnosti.
- Tado° chytrá termostatická hlavice X , starter kit (-39 %) – Startovací sada hlavice s Wi-Fi připojením a automatickým řízením podle polohy a rozvrhů.
- EZVIZ Smart termostatická hlavice T55 (-25 %) – Digitální hlavice s detekcí otevřeného okna a kompatibilitou s ventily RA a M30.
- TP-Link Kasa KE100 KIT, starter kit (-20 %) – Dostupná startovací sada s 868MHz bránou a LED displejem.
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Chytré osvětlení
Správná atmosféra a komfortní ovládání světel přes mobilní aplikaci jsou základem každého moderního interiéru. Nabídka pokrývá výkonná stropní svítidla, RGB LED pásky i oblíbené chytré žárovky.
- IMMAX NEO LITE Smart pásek LED 5m, RGB, CCT, barevný, stmívatelný, wifi, MUSIC, IR ovladač (-40 %) – 5m Wi-Fi LED pásek s krytím IP65, synchronizací s hudbou a podporou hlasových asistentů.
- Philips Hue White and Color Ambiance 11,8W 1600 E27 (-30 %) – Vysoce svítivá chytrá barevná žárovka plně integrovatelná do ekosystému Philips Hue a dalších.
- Yeelight Arwen Ceiling Light 550C (-25 %) – Chytré stmívatelné LED svítidlo s tokem 4 500 lm a nastavitelnou chromatičností.
- Philips Hue Flux strip light 3 m + Hue Motion Sensor (-23 %) – Výhodný set 3m RGB pásku a bezdrátového pohybového čidla.
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Chytré zásuvky, senzory a ovládání (Matter/Zigbee)
Sjednocení chytré domácnosti pod jeden standard výrazně usnadňuje automatizaci. Výběr zahrnuje univerzální centrální jednotky, chytré vypínače i zásuvky s moderním protokolem Matter a přesným měřením spotřeby.
- Homey Bridge (-33 %) – Univerzální centrála propojující ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth a 433MHz zařízení do jedné aplikace.
- Meross Smart Wi-Fi Matter Indoor/Outdoor Plug (-33 %) – Vnitřní i venkovní chytrá zásuvka s protokolem Matter, měřením spotřeby a krytím IP44.
- Eve Energy Smart Plug (Matter – compatible w Apple, Google & SmartThings) (-32 %) – Prémiová chytrá zásuvka komunikující přes Thread a Matter, včetně podrobného sledování spotřeby.
- AQARA Smart Wall Switch H1(No Neutral, Single Rocker) (-30 %) – Chytrý vypínač určený pro rozvody bez nulového vodiče.
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Chytré zabezpečení a chytré doplňky
Bezpečnost a komfort jdou ruku v ruce s chytrými doplňky. Najdete zde chytré videotelefony, bezdrátové zvonky i meteostanice pro komplexní přehled o dění uvnitř i vně domova.
- IMMAX NEO LITE Smart bezdrátový domovní zvonek, piezoelektrický (-50 %) – Bezdrátový zvonek s bezbateriovým tlačítkem a přijímačem do zásuvky s Wi-Fi aplikací.
- SENCOR SWS 16600 WiFi SH (-38 %) – Chytrá Wi-Fi meteostanice s bezdrátovým čidlem, měřením UV záření a předpovědí počasí.
- WMF Bylinková záhradka 641306040 (-33 %) – Samozavlažovací sada květináčů z nerezové oceli pro pěstování bylinek v kuchyni.
- EZVIZ Smart Domácí Intercom HP7 (-22 %) – Videotelefon s širokoúhlou kamerou, vnitřním displejem a dvoupásmovou Wi-Fi.
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