iQOO Z11 Lite | Zdroj: iQOO
Firma iQOO v těchto dnech má rozpracovaného nástupce za červencový model Z11 Lite. Přestože producent vydává tento telefon fakticky v roční periodě, tak několik nezávislých zdrojů potvrzuje existenci přírůstku nesoucí název Z12 Lite 5G. Aktuální únik přímo odhaluje jeho podobu, která souhlasí s jeho zaměřením na segment nižší střední třídy.
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Připravovaný zástupce o sobě prozrazuje čelní panel s HD+ rozlišením a klasickým „Waterdrop“ výřezem pro selfie kamerku. Vnitřní šasi vyplňuje čipová sada Dimensity 6300 z dílny MediaTeku, kterou doplňují dvě velikosti operační paměti RAM (4/6 GB). Testované zařízení běží pod operačním systémem Android 16.
Telefon do dnešní doby stihl získat již spoustu certifikací, které naznačují velmi brzké uvedení na mobilní trh. Mezi těmi nejznámějšími databázemi jsou Bluetooth SIG, Google Play Console nebo IMEI. Navíc některé úřady v zahraničí počítají s uvedením modelu Z12 Lite 5G pod druhým názvem iQOO Z12 SE.
Zveřejněné specifikace zatím kopírují výbavu posledního iQOO Z11 Lite, takže se nabízí více možných scénářů. Zařízení by mělo na první trhy dorazit během příštího měsíce, a tak bližší podrobnosti mohou vyjít ven již v nejbližších dnech.
Zdroje: xpertpick.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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