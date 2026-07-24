iQOO Z11 Lite přináší nadstandardní baterii a odolnost do nižší třídy

Zdroj: iQOO
Subznačka iQOO se sem tam objeví na evropském trhu skrze některé prodejce. Své portfolio nyní rozšiřuje o model iQOO Z11 Lite, což je spíše takové základní zařízení, ale ne všechny specifikace jsou na nízké úrovni.
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Dostatek energie
Hlavní předností novinky iQOO Z11 Lite je rozhodně baterie, jelikož má kapacitu 6500 mAh. To je i na dnešní dobu nadstandard, zejména v porovnání s předními výrobci mobilů. I rychlost nabíjení není nízká, dosahuje až na 44 W. Dále stojí za zmínku certifikace IP65 a MIL-STD-810H, takže mobil odolá náročnějším podmínkám, ale na ponoření do vody to není.
Ostatní specifikace jsou již podprůměrné. O výkon se stará základní 5G procesor od Mediateku a displej má jen HD+ rozlišení. Na zadní straně jsou sice dva snímače, ale sekundární má pouze 0,08 MPx, takže je takřka nepoužitelný. iQOO Z11 Lite má dokonce i konektor pro sluchátka.
Výrobce slibuje dva roky standardních aktualizací a čtyři roky bezpečnostních záplat. Zajímavé je, že toto uvádí jen u verze s 6 GB operační paměti. Celkem nestandardní krok. Nižší verze zřejmě bude mít kratší dobu podpory. Základní verze vychází na 4300 Kč.
Specifikace iQOO Z11 Lite
- displej: 6,74 palců, LCD, HD+ (1600 × 720 pixelů), poměr stran 20:9, 120 Hz, jas až 1200 nitů (HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm), 8 jader (2× Cortex-A76 @ 2,4 GHz + 6× Cortex-A55 @ 2 GHz), GPU Arm Mali-G57 MC2
- RAM: 4/6 GB LPDDR4x
- úložiště: 128/256 GB, podpora microSD karet až do 1 TB
- Operační systém: Android 16 s Origin OS 6.0 (2 roky aktualizací OS a 4 roky bezpečnostních aktualizací)
- Dual SIM: Hybridní Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM / microSD), 5G + 5G Dual SIM Dual Standby
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (Sony IMX852-AAJH5-G / LYT505C, f/1,8, LED blesk)
- 0,08 Mpx (GC6163B/SP0821, f/3,0)
- přední: 5 Mpx (SC520CS/GC05A2, f/2,2)
- zadní: 50 Mpx (Sony IMX852-AAJH5-G / LYT505C, f/1,8, LED blesk)
- IP65 + MIL-STD-810H
- boční čtečka otisků prstů
- 3,5mm audio jack, reproduktor
- Konektivita: 5G, 4G LTE (Dual 4G VoLTE), 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1, AGPS), OTG, FM rádio, USB-C (USB 2,0)
- rozměry a hmotnost: 167,4 × 77,1 × 8,39 mm, 209 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 44W rychlé nabíjení
Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com
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