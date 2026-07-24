iQOO Z11 Lite přináší nadstandardní baterii a odolnost do nižší třídy

• 24. 7. 2026#Android #Smartphony
iQOO Z11 Lite přináší nadstandardní baterii a odolnost do nižší třídy

Zdroj: iQOO

Subznačka iQOO se sem tam objeví na evropském trhu skrze některé prodejce. Své portfolio nyní rozšiřuje o model iQOO Z11 Lite, což je spíše takové základní zařízení, ale ne všechny specifikace jsou na nízké úrovni.

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Dostatek energie

Hlavní předností novinky iQOO Z11 Lite je rozhodně baterie, jelikož má kapacitu 6500 mAh. To je i na dnešní dobu nadstandard, zejména v porovnání s předními výrobci mobilů. I rychlost nabíjení není nízká, dosahuje až na 44 W. Dále stojí za zmínku certifikace IP65 a MIL-STD-810H, takže mobil odolá náročnějším podmínkám, ale na ponoření do vody to není.

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Zdroj: iQOO

Ostatní specifikace jsou již podprůměrné. O výkon se stará základní 5G procesor od Mediateku a displej má jen HD+ rozlišení. Na zadní straně jsou sice dva snímače, ale sekundární má pouze 0,08 MPx, takže je takřka nepoužitelný. iQOO Z11 Lite má dokonce i konektor pro sluchátka.

Výrobce slibuje dva roky standardních aktualizací a čtyři roky bezpečnostních záplat. Zajímavé je, že toto uvádí jen u verze s 6 GB operační paměti. Celkem nestandardní krok. Nižší verze zřejmě bude mít kratší dobu podpory. Základní verze vychází na 4300 Kč.

Specifikace iQOO Z11 Lite

  • displej: 6,74 palců, LCD, HD+ (1600 × 720 pixelů), poměr stran 20:9, 120 Hz, jas až 1200 nitů (HBM)
  • procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm), 8 jader (2× Cortex-A76 @ 2,4 GHz + 6× Cortex-A55 @ 2 GHz), GPU Arm Mali-G57 MC2
  • RAM: 4/6 GB LPDDR4x
  • úložiště: 128/256 GB, podpora microSD karet až do 1 TB
  • Operační systém: Android 16 s Origin OS 6.0 (2 roky aktualizací OS a 4 roky bezpečnostních aktualizací)
  • Dual SIM: Hybridní Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM / microSD), 5G + 5G Dual SIM Dual Standby
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (Sony IMX852-AAJH5-G / LYT505C, f/1,8, LED blesk)
      • 0,08 Mpx (GC6163B/SP0821, f/3,0)
    • přední: 5 Mpx (SC520CS/GC05A2, f/2,2)
  • IP65 + MIL-STD-810H
  • boční čtečka otisků prstů
  • 3,5mm audio jack, reproduktor
  • Konektivita: 5G, 4G LTE (Dual 4G VoLTE), 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1, AGPS), OTG, FM rádio, USB-C (USB 2,0)
  • rozměry a hmotnost: 167,4 × 77,1 × 8,39 mm, 209 gramů
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh, 44W rychlé nabíjení

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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