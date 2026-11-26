Black Friday nabídka internetového obchodu Godeal24 se blíží ke konci. Zájemci o kancelářský software a operační systém Windows mohou ještě několik dní využít slevy dosahující až 90 %. V aktuální nabídce pořídí Microsoft Office 2024 Professional Plus přibližně za 520 Kč, Windows 11 Pro za 300 Kč nebo oba produkty společně za 781 Kč.
Microsoft Office 2024 jako náhrada za nepodporovaný Office 2021
Microsoft ukončil podporu kancelářského balíku Office 2021 dne 13. října 2026. Uživatelé, kteří tuto verzi stále používají, tak mohou zvážit přechod na novější Office 2024 Professional Plus. Balík obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access a OneNote. Oproti Microsoftu 365 jde o řešení s jednorázovou platbou, které nevyžaduje pravidelné měsíční předplatné.
Během akce stojí licence pro jeden počítač přibližně 520 Kč (21,27 EUR). Godeal24 nabízí také výhodnější balíčky pro tři a pět počítačů. V případě varianty pro pět zařízení vychází jedna licence přibližně na 461 Kč (18,85 EUR).
Zvýhodněnou cenu získal také operační systém Windows 11 Pro, který je dostupný přibližně za 300 Kč (12,25 EUR). Pro uživatele, kteří potřebují oba produkty, nabízí obchod společný balíček za 781 Kč (31,95 EUR). Black Friday akce na Godeal24 končí 1. prosince 2026. Kompletní nabídku zlevněného softwaru najdete na stránkách obchodu.
Nabídky Microsoft Office – ceny v rámci Black Friday
- Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 520,12 Kč
- Office 2024 Pro Plus – 3 PCs – 1473,78 Kč (491,26 Kč /PC)
- Office 2024 Pro Plus – 5 PCs – 2305,18 Kč (460,94 Kč /PC)
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 617,93 Kč
- Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 605,21 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 2396,39 Kč
- Office 365 Personal – 1 Year – 1931,54 Kč
- Office 365 Family – 1 Year – 2420,60 Kč
- Office 365 Account – 5 Devices, 1 Year – 880,06 Kč
Windows 11 Pro za pouhých 299 Kč – upgradujte a ušetřete!
- Windows 11 Pro – 1 PC – 299,55 Kč
- Windows 11 Pro – 2 Keys – 592,99 Kč (296,61 Kč /klíč)
- Windows 11 Pro – 3 Keys – 861,97 Kč (287,32 Kč /klíč)
- Windows 11 Pro – 5 Keys – 1302,12 Kč (260,42 Kč /klíč)
- Windows 11 Home – 297,10 Kč
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 313,00 Kč
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 314,95 Kč
- Windows Server 2025 Standard – 757,80 Kč
- Windows Server 2025 Datacenter – 782,25 Kč
Ušetřete ještě více s balíčky Office a Windows!
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – 781,27 Kč
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – 778,83 Kč
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – 771,49 Kč
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – 764,16 Kč
Hromadné nabídky pro firmy a více počítačů
- Windows 11 Pro – 50 Keys – 9781,20 Kč (195,62 Kč /klíč)
- Windows 11 Pro – 100 Keys – 18339,75 Kč (183,40 Kč /klíč)
- Windows 11 Home – 50 Keys – 9512,22 Kč (190,24 Kč /klíč)
- Windows 11 Home – 100 Keys – 17092,65 Kč (170,93 Kč /klíč)
Další nabídky softwaru, které stojí za pozornost
- Ashampoo PDF Pro 5 – 611,08 Kč
- Ashampoo Office 27 – 586,63 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 432,57 Kč
- Ashampoo Backup Pro 27 – 333,29 Kč
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 733,59 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 26. 11. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
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