Sluchátka a reproduktory JBL padly do Black Friday a jejich ceny klesly až o 49 %. Do slev se přitom dostaly i ty nejoblíbenější modely – od bezdrátových sluchátek, která teď pořídíte už pod tisícovku, až po ty nejlepší reproduktory od JBL. Vybrali jsme nejzajímavější kousky, které stojí za pozornost.
Špičková sluchátka za polovinu
Bezkonkurenčně největší sleva padla na JBL Tour ONE M3. Prémiová náhlavní sluchátka přes hlavu, která potěší detailním zvukem, hlubokými basy a podporou bezztrátového poslechu přes USB-C, teď stojí jen 4 489 Kč (běžně 8 789 Kč). Ušetříte tak rovnou 4 300 korun.
Výrazně levněji ale vycházejí i dostupnější modely. JBL Tune 730BT pořídíte za 1 389 Kč (běžně 1 989 Kč), zatímco JBL Tune 530BT stojí dokonce jen 949 Kč (běžně 1 389 Kč).
Pokud dáváte přednost špuntovým sluchátkům, ve slevě nechybí ani bestseller JBL Wave Beam 2 za 1 449 Kč (běžně 1 789 Kč). Vedle kvalitního zvuku nabídnou i aktivní potlačení hluku a taky odolnost vůči vodě a prachu.
Tisícové slevy na oblíbené reproduktory
Velké slevy padly i na reproduktory JBL, včetně těch nejoblíbenějších modelů z vyšší řady. JBL Boombox 4 se silným zvukem a pořádnými basy zlevnil na 9 889 Kč (běžně 12 489 Kč). Výrazný zvuk si ale užijete i s JBL Xtreme 5, který nyní vychází na 6 689 Kč (běžně 8 589 Kč).
Ve slevě je také oblíbený JBL Charge 6 za 3 449 Kč (běžně 4 389 Kč). Jednou z cenově nejdostupnějších voleb je pak JBL Charge Essential 3 SE, který teď pořídíte jen za 2 458 Kč (běžně 2 949 Kč).
Reproduktor i na domácí karaoke
Na závěr jedna specialita pro všechny, kdo chystají oslavu například na závěr roku nebo prostě jen mají rádi karaoke. JBL PartyBox Encore 2 spojuje silný zvuk se světelnými efekty a díky přiloženému mikrofonu se postará i o zábavu. Teď vychází na 6 489 Kč (běžně 8 989 Kč), tedy o 2 500 korun levněji.
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