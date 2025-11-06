Huawei Mate 70 Air je novinka chlubící se tenkostí a kapacitou baterie

Huawei Mate 70 Air je novinka chlubící se tenkostí a kapacitou baterie
2025-11-06T11:33:56+01:00
• 6. 11. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Huawei

Huawei stále produkuje mobilní telefony, jen tedy ne v takové frekvenci jako před lety. Dnes zde ale máme zajímavější novinku nesoucí označení Huawei Mate 70 Air. I tento výrobce naskakuje na vlak tenkých zařízení, ale v tomto případě nejde o přímou soutěž o nejtenčí model na trhu.

Tenký, i tak monstrum

Zatímco některé společnosti kvůli tenkosti obětují některé vlastnosti a specifikace, tak Huawei se vydává trochu jinou cestou. Smartphone Huawei Mate 70 Air má tloušťku 6,6 mm, což není nejnižší hodnota, a to ani v porovnání s některými novinkami ve střední třídě. Na druhou stranu má mezi těmito mobily jednu z lepších baterií, jelikož se nabízí kapacita 6500 mAh. Jak asi tušíte, došlo na použití nové technologie založené na křemíku a uhlíku.

800 800 64C58FB8D8288D251CB84FEF30871DF0 800x800x 800 800 1ADACDD1074CFC04E130A69678F422C1 800x800x

Zdroj: Huawei

I tak se dá mobil považovat za velmi tenký, ale co se týče displej, tak mý 7palcovou úhlopříčku. Ještě před pár lety by takové zařízení dostalo označení malý tablet nebo minimálně phablet. Kvůli tenkosti zde ale není bezdrátové nabíjení. Co se týče fotomodulu, tak je vskutku masivní, ale také ukrývá celou sestavu foťáků a dva hlavní mají optickou stabilizaci obrazu.

Huawei Mate 70 Air vypadá zajímavě, ale je nutné pamatovat, že je postaven na novém operačním systému společnosti Huawei, tudíž zde již dávno není k dispozici ekosystém od Googlu. Novinka startuje na ceně 12 500 Kč bez daně a dalších poplatků. Jestli se dostane na český trh,. nevíme. Možná to bude trvat stejně dlouho jako nové řadě Huawei Pura.

Specifikace Huawei Mate 70 Air

  • displej: 7 palců, 2760 x 1320 pixelů, OLED, až 4000 nitů
  • procesor: Kirin 9020A/9020B
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • HarmonyOS 5.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 12 MPx, teleobjektiv, OIS
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
      • 1,5 MPx, multispektrální
    • přední – 10,7 MPx
  • IP68
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.2, satelitní komunikace, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
  • rozměry: 165 x 81,5 x 6,6 mm; 208 gramů
  • baterie: 6500 mAh + 66W

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat