Huawei Mate 70 Air je novinka chlubící se tenkostí a kapacitou baterie

Huawei stále produkuje mobilní telefony, jen tedy ne v takové frekvenci jako před lety. Dnes zde ale máme zajímavější novinku nesoucí označení Huawei Mate 70 Air. I tento výrobce naskakuje na vlak tenkých zařízení, ale v tomto případě nejde o přímou soutěž o nejtenčí model na trhu.
Tenký, i tak monstrum
Zatímco některé společnosti kvůli tenkosti obětují některé vlastnosti a specifikace, tak Huawei se vydává trochu jinou cestou. Smartphone Huawei Mate 70 Air má tloušťku 6,6 mm, což není nejnižší hodnota, a to ani v porovnání s některými novinkami ve střední třídě. Na druhou stranu má mezi těmito mobily jednu z lepších baterií, jelikož se nabízí kapacita 6500 mAh. Jak asi tušíte, došlo na použití nové technologie založené na křemíku a uhlíku.
I tak se dá mobil považovat za velmi tenký, ale co se týče displej, tak mý 7palcovou úhlopříčku. Ještě před pár lety by takové zařízení dostalo označení malý tablet nebo minimálně phablet. Kvůli tenkosti zde ale není bezdrátové nabíjení. Co se týče fotomodulu, tak je vskutku masivní, ale také ukrývá celou sestavu foťáků a dva hlavní mají optickou stabilizaci obrazu.
Huawei Mate 70 Air vypadá zajímavě, ale je nutné pamatovat, že je postaven na novém operačním systému společnosti Huawei, tudíž zde již dávno není k dispozici ekosystém od Googlu. Novinka startuje na ceně 12 500 Kč bez daně a dalších poplatků. Jestli se dostane na český trh,. nevíme. Možná to bude trvat stejně dlouho jako nové řadě Huawei Pura.
Specifikace Huawei Mate 70 Air
- displej: 7 palců, 2760 x 1320 pixelů, OLED, až 4000 nitů
- procesor: Kirin 9020A/9020B
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB
- HarmonyOS 5.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 12 MPx, teleobjektiv, OIS
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- 1,5 MPx, multispektrální
- přední – 10,7 MPx
- IP68
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.2, satelitní komunikace, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
- rozměry: 165 x 81,5 x 6,6 mm; 208 gramů
- baterie: 6500 mAh + 66W
